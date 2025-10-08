警長涉招攬傀儡代理及投保人呃佣300萬　警員律師等6人遭廉署起訴

廉政公署今日（8日）公布，調查發現有警長與保險代理涉嫌招攬家人、友人及警隊同袍充當傀儡保險代理及投保人，以虛假資料作出20項投保申請，詐騙兩間保險公司發放佣金、花紅及津貼等款項合共約300萬元。



6名涉案人士，包括警長、警員、事務律師及3位警長親友星期一（6日）被廉署落案起訴，其後准予保釋，明日（9日）在東區裁判法院提訊。



廉政公署。（資料圖片）

警長招兄長、大嫂及友人當傀儡保險下線代理 一警員施當傀儡投保人

36歲警長林顯豪被控21項罪名，包括20項欺詐罪及一項串謀製造虛假文書罪。另外5名被告年齡介乎29歲至45歲，分別被控一項至12項上述罪名。當中3人，包括林顯豪的兄長林振邦和大嫂余曉丹，以及林的友人劉臻頤（前稱劉敏儀）充當傀儡保險下線代理；餘下兩名被告分別為事務律師許懿及警員施匡澤，在案中充當傀儡投保人。

警長作出20項投保申請並為保單繳付保費

廉署調查發現，案發時，林顯豪是警長，認識一名先後任職永明金融及中國太平人壽保險（香港）有限公司的中層人員，但林顯豪並非保險代理。林與該職員於2016年12月至2024年6月期間，招攬多名人士充當傀儡下線保險代理及傀儡投保，作出20項投保申請並為保單繳付保費。

永明金融及太平人壽承保有關保單後，向涉案保險代理發放佣金、花紅及津貼等款項，總值分別約100萬元及約200萬元。另外，林顯豪與該保險公司中層人員涉嫌以虛假學歷文件，安排劉臻頤入職太平人壽以參與勾當。