廉署控城大學者圖以$1000行賄美聯代理免殺訂$1.6萬　校方不評論

一名住宅單位租客涉嫌以1,000元行賄一名美聯地產代理，要求對方向地產代理公司隱瞞他違約，以免卻支付「撻訂」賠償16,000元，遭廉政公署落案起訴一項向代理人提供利益。他獲准保釋，明日（23日）在沙田裁判法院答辯。



被捕人士名杜渡（Du Du），與城市大學經濟及金融學系一名副教授中英文名相同。城大表示對事件不作評論。



廉政公署。（蘇煒然攝）

廉署指，48歲的住宅單位租客杜渡，早前經美聯物業一名地產代理安排，於2022年11月6日早上參觀大圍一個「放租」住宅單位。被告與業主即場簽訂物業臨時租賃合約(臨約)，以每月16,000元租住該單位。

城市大學經濟及金融學系副教授杜渡，與被捕人士中英文名相同。城大表示對事件不作評論。（城大網頁圖片）

被告同日下午聯絡該地產代理，表示想取消該份臨約。根據臨約條款，任何一方如取消合約，須支付等同按金的16,000元作賠償。該地產代理沒有接受賄賂，並向美聯物業匯報事件。

杜渡上星期五(9月19日)被控一項向代理人提供利益，違反《防止賄賂條例》第9(2)(a)條。他獲廉署准予保釋，以待明日(9月23日)在沙田裁判法院答辯。

廉署指，根據《防止賄賂條例》第9條，任何人士無合法權限或合理辯解，向私人機構僱員提供利益(包括金錢、禮物、貸款、佣金、職位、契約、服務或優待等)藉以影響該僱員執行職務，即屬行賄。貪污賄賂是嚴重罪行，一經定罪，最高可被判處監禁七年及罰款50萬元。