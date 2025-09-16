廉署告裝修設計公司「次元空間」董事　涉以$1.5萬誘分判商不舉報

一名室內設計公司董事早前未有為公司向分判商支付裝修工程款項，被公司另一位董事發現後，計劃偽造單據誇大裝修費用，並向分判商提出提供15,000元，以換對方不向廉政公署舉報。廉署昨日落案起訴他妨礙司法公正，控告他涉嫌串謀他人誘使一名分判商不向廉署作出舉報。他現獲准保釋，案件明日（17日）在東區裁判法院答辯。



廉政公署。（資料圖片）

廉署指，29歲的次元空間裝修設計有限公司董事張志安，被控一項串謀妨礙司法公正罪，違反普通法及《刑事罪行條例》第159A條。控罪指，被告涉嫌於2022年12月19日，串謀一名男子妨礙司法公正，說服及誘使一名分判商不向廉署作出舉報。

另一董事要求解釋六項工程未向分判商支付約14萬元

案發時次元空間是一間室內設計公司，被告是該公司兩名董事之一，他負責安排向分判商支付裝修工程款項。次元空間另一名董事於2022年12月得知，公司就六項住宅物業裝修工程仍未向分判商支付工程款項約14萬元。

被告沒解釋惟計劃偽造單據誇大裝修費

該名董事遂連同分判商要求被告解釋事件及提供有關單據，否則將向廉署舉報。被告沒有解釋但計劃偽造單據誇大裝修費用。

董事決定向廉署舉報 被告透過中間人勸說分判商並表示提供$1.5萬

被告得知該名次元空間董事決定聯同一名分判商向廉署舉報後，涉嫌透過一名男子勸說該名分判商不要向廉署舉報，並表示將向分判商提供15,000元，但遭分判商即時拒絕。被告已獲廉署准予保釋，案件明日在東區裁判法院答辯。