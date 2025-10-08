世界50最佳酒吧名單出爐 中環Bar Leone成首間「世一」亞洲酒吧
繼去年支持「亞洲50最佳酒吧」頒獎禮在港舉行，香港旅遊發展局再將「世界50最佳酒吧」2025頒獎典禮首度帶到香港，典禮今日（8日）在啟德郵輪碼頭舉行。活動匯聚來自全球逾1,000名酒吧投資者、調酒師及傳媒代表等，一同見證本地中環酒吧Bar Leone登全球榜首，成為榜單創立以來首間奪冠的亞洲酒吧。酒吧創辦人形容，殊榮不只屬於他們，更是香港的驕傲。該酒店以「cocktail popolari」（意即「大眾雞尾酒」）為理念。
旅發局表示，乘着頒獎典禮在港舉行，業界代表走訪多間特色酒吧，親嚐本地創新調酒體驗，以及世界級酒吧文化，促進本地酒吧業發展。
Bar Leone去年獲世界第2 今年蟬聯「亞洲最佳酒吧」第一
另一本地酒吧COA則名列第38位，成為「世一」的Bar Leone於2023年6月開業，旋即聲名大噪，翌年更在國際舞台上大放異彩，榮登2024年度「亞洲50最佳酒吧」首位，以及2024年度世界50最佳酒吧第二位，成績斐然。今年較早時，Bar Leone在2025年度「亞洲50最佳酒吧」蟬聯「亞洲最佳酒吧」稱號。
營造羅馬鄰里酒吧氛圍 以「大眾雞尾酒」為理念
Bar Leone位於中環，由知名調酒大師Lorenzo Antinori創立。旅發局表示，Antinori資歷深厚，曾任職於歐洲和亞洲多間極具人氣的酒店酒吧，包括倫敦The Savoy酒店的American Bar，以及Dandelyan（已結業）等。
Bar Leone以「cocktail popolari」（意即「大眾雞尾酒」）為理念，旨在營造羅馬鄰里酒吧中當地居民聚首享受咖啡、開胃酒和閒話家常的氛圍。酒吧的室內設計靈感源自1980至90年代的羅馬，風格具親和力且樸實無華，深植意大利文化與待客之道。
雞尾酒單每月更新 Google Docs形式發布 公開完整配方和調製方法
身為羅馬人的Antinori銳意擺脫現代調酒的複雜性，以親切服務和精準技藝呈獻返璞歸真的高質素美酒。Bar Leone的雞尾酒單每月更新，以Google Docs檔案形式發布，更會公開完整配方和調製方法，務求與所有人分享每款雞尾酒的細節。
創辦人Antinori：印證香港創新與好客精神穩踞全球酒吧業核心地位
Antinori指，Bar Leone獲選世界第一酒吧的殊榮不只屬於他們，更是香港的驕傲。他表示，這份認可不僅肯定團隊的努力，更印證香港憑藉其創新與好客精神，穩踞全球酒吧業的核心地位。
他亦表示，很高興看見香港在國際舞台上綻放光芒，能夠參與其中令他們感到榮幸。他形容，全球頂尖調酒師本周匯聚香港，將為城市注入令人興奮的澎湃活力。
2025年度THE WORLD'S 50 BEST BARS「世界50最佳酒吧」榜單
01 Bar Leone 香港
02 Handshake Speakeasy 墨西哥城
03 Sips 巴塞隆拿
04 Paradiso 巴塞隆拿
05 Tayēr + Elementary 倫敦
06 Connaught Bar 倫敦
07 Moebius Milano 米蘭
08 Line 雅典
09 Jigger & Pony 新加坡
10 Tres Monos 布宜諾斯艾利斯
11 Alquímico 卡塔赫納
12 Superbueno 紐約
13 Lady Bee 利馬
14 Himkok 奧斯陸
15 Bar Us 曼谷
16 Zest 首爾
17 Bar Nouveau 巴黎
18 Bar Benfiddich 東京
19 Caretaker's Cottage 墨爾本
20 The Cambridge Public House 巴黎
21 Satan's Whiskers 倫敦
22 Locale Firenze 佛羅倫斯
23 Tlecān 墨西哥城
24 Tan Tan 聖保羅
25 Mirror Bar 布拉提斯拉瓦
26 CoChinChina 布宜諾斯艾利斯
27 Baba au Rum 雅典
28 Nouvelle Vague 地拉那
29 Hope & Sesame 庙前冰室 廣州
30 Danico 巴黎
31 Scarfes Bar 倫敦
32 Svanen 奧斯陸
33 Sastrería Martinez 利馬
34 Panda & Sons 愛丁堡
35 Röda Huset 斯德哥爾摩
36 Mimi Kakushi 杜拜
37 Salmon Guru 馬德里
38 Coa 香港
39 Sip & Guzzle 紐約
40 Drink Kong 羅馬
41 Double Chicken Please 紐約
42 Maybe Sammy 悉尼
43 1930 米蘭
44 Jewel of the South 新奧爾良
45 Virtù 東京
46 Overstory 紐約
47 The Bar in Front of the Bar 雅典
48 The Bellwood 東京
49 BKK Social Club 曼谷
50 Nutmeg & Clove 新加坡