世界50最佳酒吧名單出爐　中環Bar Leone成首間「世一」亞洲酒吧

繼去年支持「亞洲50最佳酒吧」頒獎禮在港舉行，香港旅遊發展局再將「世界50最佳酒吧」2025頒獎典禮首度帶到香港，典禮今日（8日）在啟德郵輪碼頭舉行。活動匯聚來自全球逾1,000名酒吧投資者、調酒師及傳媒代表等，一同見證本地中環酒吧Bar Leone登全球榜首，成為榜單創立以來首間奪冠的亞洲酒吧。酒吧創辦人形容，殊榮不只屬於他們，更是香港的驕傲。該酒店以「cocktail popolari」（意即「大眾雞尾酒」）為理念。



旅發局表示，乘着頒獎典禮在港舉行，業界代表走訪多間特色酒吧，親嚐本地創新調酒體驗，以及世界級酒吧文化，促進本地酒吧業發展。



「亞洲50最佳酒吧」頒獎禮10月8日晚在啟德郵輪碼頭舉行，匯聚來自全球逾1,000名酒吧投資者、調酒師及傳媒代表等。（旅發局提供圖片）

「亞洲50最佳酒吧」頒獎禮公布本地中環酒吧Bar Leone登全球榜首一刻，全場歡呼拍掌。（直播畫面截圖）

「亞洲50最佳酒吧」頒獎禮公布本地中環酒吧Bar Leone登全球榜首一刻，酒吧負責人獲出席人士祝賀。（直播畫面截圖）

「亞洲50最佳酒吧」頒獎禮公布本地中環酒吧Bar Leone登全球榜首一刻，酒吧負責人發表感言。（直播畫面截圖）

Bar Leone去年獲世界第2 今年蟬聯「亞洲最佳酒吧」第一

另一本地酒吧COA則名列第38位，成為「世一」的Bar Leone於2023年6月開業，旋即聲名大噪，翌年更在國際舞台上大放異彩，榮登2024年度「亞洲50最佳酒吧」首位，以及2024年度世界50最佳酒吧第二位，成績斐然。今年較早時，Bar Leone在2025年度「亞洲50最佳酒吧」蟬聯「亞洲最佳酒吧」稱號。

另一本地酒吧COA則名列第38位。旅發局認為今年結果奠定香港酒吧界在亞洲，以至全球的領先地位。

營造羅馬鄰里酒吧氛圍 以「大眾雞尾酒」為理念

Bar Leone位於中環，由知名調酒大師Lorenzo Antinori創立。旅發局表示，Antinori資歷深厚，曾任職於歐洲和亞洲多間極具人氣的酒店酒吧，包括倫敦The Savoy酒店的American Bar，以及Dandelyan（已結業）等。

Bar Leone以「cocktail popolari」（意即「大眾雞尾酒」）為理念，旨在營造羅馬鄰里酒吧中當地居民聚首享受咖啡、開胃酒和閒話家常的氛圍。酒吧的室內設計靈感源自1980至90年代的羅馬，風格具親和力且樸實無華，深植意大利文化與待客之道。

Bar Leone登全球榜首，成為榜單創立以來首間奪冠的亞洲酒吧。（旅發局提供圖片）

雞尾酒單每月更新 Google Docs形式發布 公開完整配方和調製方法

身為羅馬人的Antinori銳意擺脫現代調酒的複雜性，以親切服務和精準技藝呈獻返璞歸真的高質素美酒。Bar Leone的雞尾酒單每月更新，以Google Docs檔案形式發布，更會公開完整配方和調製方法，務求與所有人分享每款雞尾酒的細節。

創辦人Antinori：印證香港創新與好客精神穩踞全球酒吧業核心地位

Antinori指，Bar Leone獲選世界第一酒吧的殊榮不只屬於他們，更是香港的驕傲。他表示，這份認可不僅肯定團隊的努力，更印證香港憑藉其創新與好客精神，穩踞全球酒吧業的核心地位。

他亦表示，很高興看見香港在國際舞台上綻放光芒，能夠參與其中令他們感到榮幸。他形容，全球頂尖調酒師本周匯聚香港，將為城市注入令人興奮的澎湃活力。

Lorenzo Antinori。（直播截圖）

2025年度THE WORLD'S 50 BEST BARS「世界50最佳酒吧」榜單

01 Bar Leone 香港

02 Handshake Speakeasy 墨西哥城

03 Sips 巴塞隆拿

04 Paradiso 巴塞隆拿

05 Tayēr + Elementary 倫敦

06 Connaught Bar 倫敦

07 Moebius Milano 米蘭

08 Line 雅典

09 Jigger & Pony 新加坡

10 Tres Monos 布宜諾斯艾利斯

11 Alquímico 卡塔赫納

12 Superbueno 紐約

13 Lady Bee 利馬

14 Himkok 奧斯陸

15 Bar Us 曼谷

16 Zest 首爾

17 Bar Nouveau 巴黎

18 Bar Benfiddich 東京

19 Caretaker's Cottage 墨爾本

20 The Cambridge Public House 巴黎

21 Satan's Whiskers 倫敦

22 Locale Firenze 佛羅倫斯

23 Tlecān 墨西哥城

24 Tan Tan 聖保羅

25 Mirror Bar 布拉提斯拉瓦

26 CoChinChina 布宜諾斯艾利斯

27 Baba au Rum 雅典

28 Nouvelle Vague 地拉那

29 Hope & Sesame 庙前冰室 廣州

30 Danico 巴黎

31 Scarfes Bar 倫敦

32 Svanen 奧斯陸

33 Sastrería Martinez 利馬

34 Panda & Sons 愛丁堡

35 Röda Huset 斯德哥爾摩

36 Mimi Kakushi 杜拜

37 Salmon Guru 馬德里

38 Coa 香港

39 Sip & Guzzle 紐約

40 Drink Kong 羅馬

41 Double Chicken Please 紐約

42 Maybe Sammy 悉尼

43 1930 米蘭

44 Jewel of the South 新奧爾良

45 Virtù 東京

46 Overstory 紐約

47 The Bar in Front of the Bar 雅典

48 The Bellwood 東京

49 BKK Social Club 曼谷

50 Nutmeg & Clove 新加坡

