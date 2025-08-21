太古坊白領餐吧MR & MRS FOX明結業　御滿屋荃灣分店下月16日告別

【結業潮／御滿屋／MR & MRS FOX／餐飲業】有11年歷史、座落太古坊對開的白領白領一族飯堂兼餐吧「MR & MRS FOX」明日（22日）結業，早前已推出歡樂時光飲品九折優惠答謝上班族。



另一邊廂，日式放題品牌「御滿屋」位於荃灣大鴻輝分店亦由於租約期滿，將於今年9月16日結業，日後顧客只能轉往旺角、屯門及大埔共3間店。翻查資料，御滿屋上月曾推出全線優惠，午市放題時段由兩小時免費升級至3小時。



太古坊白領餐吧「MR & MRS FOX」8月21日結業，推出歡樂時光飲品九折優惠。（「MR & MRS FOX」FB圖片）

太古坊白領餐吧「MR & MRS FOX」開業約10年，位於太古坊對開大廈的地面3層。（歐陽德浩攝）

MR & MRS FOX開業11年 推歡樂時光飲品九折謝上班族

太古坊白領餐吧「MR & MRS FOX」開業約10年，位於太古坊對開大廈的地面3層。惟店家早前在社交平台公布明日（22日）結業，並推出歡樂時光飲品九折優惠，以感謝顧客的支持。

「MR & MRS FOX」推出歡樂時光飲品九折優惠，以感謝顧客的支持。（歐陽德浩攝）

不少太古坊上班族在下班後到「MR & MRS FOX」喝酒放鬆。（歐陽德浩攝）

太古坊新加坡私人俱樂部「1880」6月初結業

據了解，不少太古坊上班族在下班後到該店喝酒放鬆，惟近年外籍顧客不斷減少，晚間時段的收入因而受影響。而今年6月初位於太古坊二座的新加坡私人俱樂部「1880」，因陷入現金流困難只能結束香港業務。

日式放題「御滿屋」荃灣大鴻輝分店開業9年，將於今年9月16日正式結業。（OpenRice圖片）

通知提到結業原因為租約期滿。（「自助餐/放題/飲食/酒店優惠情報分享」FB群組圖片）

「御滿屋」荃灣大鴻輝分店租約期滿9.16結業

另一邊廂，近日有網民發現，本地日式放題品牌「御滿屋」荃灣大鴻輝分店結業。通知指，該店由於租約期滿，將於今年9月16日正式結業，衷心感謝顧客9年以來的支持。

御滿屋屯門店今年4月25日在屯門市廣場開張。（「御滿屋日本料理」FB圖片）

御滿屋放題主要提供刺身海鮮等食物。（「御滿屋日本料理」FB圖片）

御滿屋屯門店今年4.25開張 同集團至尊滿屋2020年結業

翻查資料，目前御滿屋全線共有4間店，除了即將結業的荃灣店外，其他門店分別位於旺角、屯門及大埔（店名為「滿屋」），其中屯門店今年4月25日在屯門市廣場開張。至於同集團的「至尊滿屋」，已在2020年4月17日結業。

御滿屋上月推出優惠，午市放題時段由兩小時免費升級至3小時。（「御滿屋日本料理」FB圖片）

御滿屋放題包括馬來西亞D24榴槤任食。（「御滿屋日本料理」FB圖片）

御滿屋上月推優惠 午市放題兩小時免費升級至3小時

御滿屋上月曾推出全線優惠，午市放題時段由兩小時免費升級至3小時，提供刺身海鮮及馬來西亞D24榴槤等食物，視乎選擇的時段及放題組合，價格介乎238至388元不等。