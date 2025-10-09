申訴署揭9成照顧者沒用暫託　社協：院舍自設關卡令人寧自行照顧

申訴專員公署今日（9日）公布照顧者暫託服務的主動調查報告，發現暫託服務使用率偏低，有9成受訪照顧者亦未曾使用暫託服務，其中4成人不認識相關服務。



社區組織協會幹事阮淑茵指不少基層照顧者不知道有暫託服務，無從疏導他們的照顧壓力，曾經有照顧認知障礙者的人士因壓力大，一度企圖輕生。另一方面，部分院舍要求申請者提交多份醫療文件，加重照顧者壓力，令他們覺得「不如我繼續自己照顧算啦」。她希望社署加強宣傳暫託服務，並督促院舍改善申請程序。



9成照顧者從未使用暫託服務 4成人不認識

申訴專員公署今公布調查，指殘疾人士及長者暫託服務使用率偏低，其中長者暫託服務平均使用率介乎50%至60%，殘疾人士暫託服務更只有約10至20%。另有單位服務曾出現全年度0%使用率，在社署要求改善後兩年，才提升至50%。調查亦發現，有9成受訪照顧者亦未曾使用暫託服務，其中4成人不認識相關服務。

阮淑茵指出，不少基層照顧者不知悉有暫託服務，無從疏導照顧壓力。（黃寶瑩攝）

社協：基層不知有暫託服務無法疏導壓力

社區組織協會幹事阮淑茵表示，不少基層照顧者不知悉有暫託服務，令照顧壓力無從疏導。她舉例，一名認知障礙人士的照顧者曾因照顧時間長，又不知道有暫託服務，導致她長期無法休息，更因壓力大一度企圖傷害自己。

認知障礙人士嘅照顧者，經常要全日24小時 stay alert（保持警覺），導致佢經常「 醒訓」，日頭又要阻住佢（被照顧者）出去，令到佢壓力好大……大到甚至想做傻事。 社區組織協會幹事阮淑茵

阮淑茵指。不少個案在申請院舍時，須先提交精神健康報告、暫託日數以及照顧情況等，不僅令申請手續繁複，亦增添基層申請者的負擔。（資料圖片）

院舍「關卡」令照顧者感「不如自己照顧算」

除了不知道相關服務，阮淑茵指院舍自設「關卡」亦會令照顧者放棄求助。她指，不少個案在申請院舍時，須先提交精神健康報告、暫託日數以及照顧情況等，不僅令申請手續繁複，亦增添基層申請者的負擔，有照顧者更因此放棄申請。

佢平日照顧工作已經好繁重，愈多關卡手續，佢愈大壓力，愈令佢唔去使用服務。因為佢會覺得如果要搞咁多，不如我繼續自己照顧算啦。 社區組織協會幹事阮淑茵

現時社署設有暫託服務的查詢系統，顯示各服務單位的空缺。不過申訴專員公署調查發現，系統長期與現實情況不符合，有單位雖然顯示有空缺，但實際已經爆滿。阮淑茵稱相關問題存在多年，增加社工及照顧者申請服務的難度，「因為個系統唔夠update，佢去申請服務時，每一日都要跟住個list（名單）由頭到尾打一次，對社工對照顧者都係好重負擔。」

她希望社署可增加對暫託服務的宣傳，並督促院舍簡化申請程序，令照顧者更容易接觸服務。