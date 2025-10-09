申訴署：長者殘疾暫託服務使用率低涉揀客　有單位曾全年0%

申訴專員公署今日（9日）公布照顧者暫託服務的主動調查報告，發現使用率長期偏低。調查指，長者暫託服務平均使用率介乎50%至60%，殘疾人士暫託服務更只有10至20%左右；另有單位服務曾出現全年度0%使用率，在社署要求改善後兩年，才提升至50%。公署表示，有服務提供單位涉嫌自設關卡「揀客」，例如無理拒絕提供空缺資訊、要求申請人事先自費進行額外的醫療檢查、有員工對電話查詢態度冷淡，甚或提供錯誤資訊等。



公署向社署提出25項改善建議，包括檢視所有暫託服務單位現時對身體檢查的要求、考慮對服務單位引入懲罰性措施等，而全部建議已獲社署接納。



社署解釋暫託宿位全年平均使用率偏低的原因，稱暫託服務屬備用性質，需求較難預測、變化也較大，其作用是為了應付突發需要。至於殘疾人士住宿暫託服務的使用率偏低，社署指按根據現行的定義及計算方式，實際使用率有可能被低估。



申訴專員陳積志今日（9日）公布有關政府支援長者及殘疾人士照顧者暫託服務的主動調查報告。（廖雁雄攝）

殘疾人士日間暫託平均使用率10至20%

照顧者因缺乏適當支援，重重壓力下釀成悲劇，常有發生。現時支援長者及殘疾人士照顧者的暫託服務由非政府機構或私營院舍或日間護理服務單位提供，社會福利署則負責規劃和管理。

公署發現，長者暫託服務的平均使用率只介乎50%至60%，殘疾人士暫託服務的平均使用率則只有10%至20%左右，認為現有資源沒有獲充分使用。申訴專員陳積志批評，部份暫託服務使用率極低、不平均。在2018/19至2024/25年度間，「殘疾人士日間暫託」服務，中西區平均使用率達62.6%，葵青區只有3.6%。「殘疾人士住宿暫託」方面，最高的油尖旺區使用率達25.8%，惟灣仔區只有0%。

此外，在2018/19至2024/25年度，嚴重肢體傷殘兼智障人士宿舍服務使用率長期低於1%，其中在2023/24年度至2024/25年度，更只有0%的使用率。

申訴專員公署發現，有暫託服務單位的服務使用率偏低，更出現全年度0%使用率情況。

有服務單位0%使用率 專員：唔鬧唔做定事在人為？

公署報告顯示，其中一間津助日間護理中心，在2021/22年度，只有0%使用率。社署在2022年與單位檢討服務協議，對其服務使用情況表達關注，並要求單位呈交行動改善方案。結果該單位在2022/23年度的使用率已提升至14.4%，2023/24年度更升至50.5%陳質疑，「究竟係唔鬧唔做吖，定係事在人為呢？」

另外，公署又發現，社署近年新增的服務名額與當區使用率不相稱。長者日間暫託方面，2018/19至2024/25年間，最高平均使用率的地區是大埔區，達137.5%，6年間新增的服務名額只有25個。最低的是油尖旺區，僅20.1%，6年間新增的服務名額卻達26個，比大埔區多1個。

至於住宿暫託，平均使用率最高的是離島區，達76.9%，6年新增1個名額。最低的北區只有44%，6年減少12個名額。

申訴專員公署認為，使用率異常的原因不排除與部分單位不當處理服務查詢及申請有關。

設「關卡」拒即時接收 如稱要事先驗肺、人手不足

公署認為，使用率異常的原因不排除與部份單位不當處理服務查詢及申請有關。公署曾利用電話「放蛇」向服務單位了解申請入住的程序，但遇到單位員工態度相當冷淡，只着公署職員自行向社工查詢便匆忙掛線。亦有單位負責接聽來電的員工提供錯誤資訊，誤稱暫託服務申請人須接受肺部X光檢驗，以及不可輪候服務。

公署又發現，部分單位無理拒絕照顧者的申請或拒絕提供空缺資訊，包括不接受申請人只使用數天的暫託服務：聲稱沒有足夠人手提供暫託服務；以及要求申請人須先前往單位見面，才會告知有否空缺。

現時社署規定住宿暫託服務使用者在入住前，須由註冊醫生進行基本健康檢查，並向院舍提交指定的體格檢驗報告書。公署「放蛇」則發現，有單位要求申請人在社署體格檢驗報告書列明的身體檢查以外，事先自費進行額外的醫療檢查，包括肺部X光、血液及尿液檢驗、物理治療、精神健康評估。

公署批評，該些額外的醫療檢查對照顧者構成不必要的壓力，陳積志表示，「如果一個70幾、80歲嘅婆婆，有急事需要為年邁丈夫安排暫託，但要面對眾多額外檢查，加重咗婆婆財政負擔之餘，要兩位老人家奔波疲憊，到底係為兩老提供暫時支援，定係為佢哋雪上加霜呢?」

公署發現，「暫託服務或緊急住宿空置名額查詢系統」顯示的資訊，與實際不符。（網站截圖）

查詢系統有單位資料失實 搬遷後逾年無改地址

另外公署又發現，「暫託服務或緊急住宿空置名額查詢系統」顯示的資訊，與實際不符，有43%的單位在系統上顯示有空缺，但當公署電話放蛇查詢，單位卻指沒有空缺。公署指，部份單位並不認真看待更新系統的空缺資料的重要性，甚至有錯誤理解，例如聲稱在已預約的使用者使用服務前，系統仍會顯示為有空缺；在搬遷後相隔超過一年地址仍未更新。

公署向社署提出共25項建議，包括詳細檢視所有暫託服務單位現時對身體檢查的要求、考慮對服務單位引入懲罰性措施、擴展抽樣電話調查至所有類型的暫託服務單位、全面檢視暫託服務名額的分布，而全部建議已獲社署接納。

社署：暫託服務屬備用性質 需求難預測

社署表示，歡迎公署調查，社署接納並正積極跟進公署的所有建議，當中部份建議已落實。社署解釋個別指定暫託宿位全年平均使用率偏低的原因，稱暫託服務屬備用性質，需求較難預測、變化也較大，其作用是為了應付突發需要。

至於殘疾人士住宿暫託服務的使用率偏低，社署解釋是由於實際出現的偶然空置宿位較預期少，而根據現行的定義及計算方式，實際使用率有可能被低估。社署會檢討偶然空置暫託宿位的計算方式，以反映實際需求情況。