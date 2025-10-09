暫託服務0%使用社署關注即改善　申訴專員：唔鬧唔做定事在人為？

申訴專員公署今日（9日）公布主動調查報告，發現有長者及殘疾人士暫託服務使用率長期偏低，有單位的長者日間暫託服務曾全年使用率0%。經社署督導下，該服務使用率隨即改善，甚至大幅提升。申訴專員陳積志在記者會上批評「究竟係唔鬧唔做，定係事在人為呢？」。他又指部份服務單位涉嫌「揀客」表現令人非常失望，是害群之馬，「於心何忍」把照顧者及被照顧者雙雙趕上絕路。



申訴專員陳積志今日（9日）公布有關政府支援長者及殘疾人士照顧者暫託服務的主動調查報告。（廖雁雄攝）

申訴署：長者殘疾暫託服務使用率低涉揀客 有單位曾全年0%

灣仔區殘疾人士住宿暫託使用率0%

申訴專員公署今日（9日）最新一份主動調查報告，指長者暫託服務及殘疾人士暫託服務的平均使用率偏低，部份暫託服務使用率低至不合理水平。在2018/19至2024/25年度間，「殘疾人士日間暫託」服務，中西區平均使用率達62.6%，葵青區只有3.6%。「殘疾人士住宿暫託」方面，最高的油尖旺區使用率達25.8%，惟灣仔區只有0%。

一區暫托使用率0% 社署關注後提高

報告提到，其中一間提供長者日間暫託服務的津助日間護理中心，在2021/22年度使用率0%。社署2022年向該單位表達關注，並要求呈交行動改善方案。結果該單位在隨後的2022/23年度的使用率已提升至14.4%，2023/24年度更升至50.5%。

另一間提供殘疾人士住宿暫託服務的津助殘疾人士院舍，在2022/23年度，使用率為0%，社署向單位提供有關服務推廣的建議，以及安排單位出席所屬地區的康復服務協調委員會，向區議員、醫管局、學校或家長會的代表介紹服務後，使用率在2023/24年度升至4.2%。

經社署督導之下使用率隨即有所改善，甚至大幅提升，究竟係唔鬧唔做吖，定係事在人為呢？ 申訴專員陳積志

有服務單位「揀客」 陳積志：害群之馬

另外，公署調查電話「放蛇」亦發現，有服務單位涉嫌自設關卡「揀客」，例如無理拒絕提供空缺資訊、要求申請人事先自費進行額外的醫療檢查、有員工對電話查詢態度冷淡，甚或提供錯誤資訊等。陳積志批評部分單位不重視及履行自己的服務及使命，置照顧者及老弱人士的福祉於不顧，表現令人非常失望，又形容他們是害群之馬，辜負社會期望。

當呢啲單位作出種種冷漠回應嘅時候，佢哋有無想到，照顧者可能瀕臨壓力爆煲，拼命尋找一條救命草。如果照顧者最終抵受唔住壓力，同被照顧者雙雙走上絕路，將呢啲求救者拒諸門外嘅服務單位，又於心何忍呢？ 申訴專員陳積志