國際環保博覽月底開幕推廣綠色科技　韓國展出除臭、水質管理技術

國際環保博覽10月28日至10月31日在亞洲國際博覽館舉行，今年以「綠色科技 引領零碳未來」為主題，希望為新能源、綠色生活及環保方面提供創新方案，展示最新產品與技術。今年博覽吸引12個國家及地區、逾300展商參與，邀內地、東盟及一帶一路國家政府的服務供應商來臨，協助業界把握綠色經濟的龐大商機。博覽最後一天免費開放予公眾入場。



今年博覽雲集環球展商。海外展團方面，韓國及意大利首度組團參展，其中韓國展團將展出空氣淨化及除臭、水質管理和廢物處理等技術；由「一帶一路」國際科學組織聯盟 (ANSO)及11家內地企業組成的ANSO 環境科技產業聯盟展館更將首次參展，展示多項與水資源、大氣環境有關的技術。

香港方面，環境及生態局等11個政府單位組成的展區，將展示多項最新環保政策及措施；環境運動委員會第一次組織展館，展至22間本地初創的綠色創新成果。

香港貿發局副總裁古靜敏表示，今年《施政報告》強調多項與環保相關的政策方向，包括提出建設綠色低碳生活環境，致力加速綠色技術應用，以及推動綠色創科和綠色可持續金融等。她希望國際環保博覽成為ESG及可持續發展方案的商貿平台，在新能源、綠色生活及環保方面提供創新解決方案，展示最新產品與技術。

環保署副署長區詩敏希望透過國際環保博覽，繼續與來自中國內地和一帶一路國家，包括東盟國家、中亞國家、南亞國家及中東國家的訪客，分享及實踐應對氣候變化和實現碳中和的最新綠色科技及應用，促進政府、業界與社會的交流合作，共同探索如何推動綠色經濟與低碳生活，為香港邁向更可持續的未來貢獻力量。