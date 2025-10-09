日本秋祭開幕逾百活動將舉行　總領事冀吸引更多港人遊日本

「日本秋祭in香港」由今日（9日）起正式開幕，今年有逾100個活動涵蓋電影、飲食等範疇，集中在10月至11月舉行，包括2025年秋季音樂會、日本秋祭鴨靈號日落遊船等。日本國駐香港總領事三浦潤2024年底上任，他表示過去近一年在香港不同景點遊玩，了解到香港是一個充滿刺激的地方，認為兩地可促望交流，未來可在創新、科技或其他潛在領域加強合作。



今年初網上傳出日本地震謠言，港人訪日人數5月起按年連跌四個月。三浦潤表示，希望透過日本「秋祭」推廣活動，能進一步加深港人對日本文化的了解，從而吸引更多香港旅客到訪日本。他並期望透過相關宣傳活動，吸引更多日本旅客前來港旅遊。



「日本秋祭in香港」10月9日舉行開幕儀式。（廖雁雄攝）

「日本秋祭in香港」執行委員會委員長高波喜一郎（左）、日本國駐香港總領事館總領事（大使）三浦潤（右）。（廖雁雄攝）

「日本秋祭in香港」重點秋季音樂會、日本柔道運動員研討會

「日本秋祭in香港」由即日起開幕，活動集中在10月至11月舉行，超過100個活動行涵蓋電影、表演藝術、工藝、飲食、體育及知識交流及銷售推廣等範疇。重點活動包括2025年秋季音樂會、日本秋祭鴨靈號日落遊船、日本柔道運動員大野將平研討會、草月流家元敕使河原茜花道演示等。

活動包括日本柔道運動員大野將平研討會等。（廖雁雄攝）

活動包括草月流家元敕使河原茜花道演示等。（廖雁雄攝）

總領事三浦潤：鼓勵更多日本旅客及商人來港體驗

日本國駐香港總領事三浦潤接替岡田健一，在2024年12月赴港上任，首次主持日本秋祭in香港的開幕儀式。他表示過去近一年在香港不同景點遊玩，了解到香港是一個充滿刺激的地方，鼓勵更多日本旅客及商人前來體驗香港的魅力，「只在家想像沒有什麼幫助。」

活動包括日本料理店協會舉辦的「美食盡享！舞吧！秋祭！2025」。（廖雁雄攝）

日本地震謠言终結 訪日數字回升 總領事︰港人一向熱愛遊日

今年初網上傳出日本地震謠言，港人訪日數字一度下跌，不過7月5日謠言不攻自破後，訪日數字開始回升。

三浦潤表示，港人一向熱愛前往日本旅遊，希望透過日本「秋祭」推廣活動，能進一步加深港人對日本文化的了解，從而吸引更多香港旅客到訪日本。他並期望透過相關宣傳活動，吸引更多日本旅客前來港旅遊。

活動包括香港日本人合唱團舉行的秋季音樂會。（廖雁雄攝）

港日未來可在創新、科技或其他潛在領域加強合作

三浦潤又指，不少港人都向他反映熱愛日本文化及美食，認為日本人應該要更重珍惜與香港的關係，因此秋祭活動正好讓兩地促進交流，繼續加深關係，未來甚至可在創新、科技或其他潛在領域加強合作。

日本國駐香港總領事館總領事（大使）三浦潤過去近一年在香港不同景點遊玩。（廖雁雄攝）

香港和日本關係良好穩定 不受外在因素影響

長年參拜靖國神社的高市早苗當選日本執政黨自民黨新任總截，有望成為日本首位女首相。三浦潤表示現在並非適合的時機，評論日本的政治發展，但他強調香港和日本的關係一直良好及穩定，兩地人民互相尊重，認為會一直持續下去，不會受到外在因素影響。