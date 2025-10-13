500跑手徒步947級樓梯上怡和大廈頂層　為精神健康服務籌款500萬

怡和集團籌款活動「齊步上怡廈」昨日（12日）舉行，為旗下的慈善機構「思健」籌款，有逾1,500位參加者透過實體或虛擬賽事，當中逾500位參加者以個人或隊伍形式挑戰怡和大廈49層共947級樓梯。今年活動共同籌得逾500萬元，以支持本港精神健康項目。



怡和集團10月12日舉行「齊步上怡廈」活動。 （怡和提供圖片）

逾500位參加者以個人或隊伍形式挑戰怡和大廈49層共947級樓梯，當中包括來自怡和集團及其業務夥伴的70間贊助公司，以及24個非政府組織及學校團體。今年趁40周年，特別新增「社區組別」賽事，邀請照顧者、非政府組織服務使用者及學生以混合隊伍形式參與接力賽，展現共融參與精神，促進團隊合作。

怡和大廈於1973年落成，樓高52層，一度成為亞洲最高的建築物，至1974年被日本的新宿三井大廈超越。「齊步上怡廈」活動於1985年由怡和義工創立，今年是活動的40周年，累計籌得款項已超過6,100萬元。

參賽者可選擇以個人或團隊名義參加，當時是為公益金等慈善機構籌款。2002年起，怡和成立服務精神健康需支援社群的慈善機構「思健」，自此活動便只為「思健」籌款。

怡和大廈一度成為亞洲最高的建築物。（洪戩昊攝）

怡和大廈的圓形窗是其標誌。（洪戩昊攝）

個人女子組實體賽事冠軍為的近律師行的Eliza Siew，成績為8分35秒。個人男子組實體賽事冠軍為萬寧及GNC的John Tsang，成績為6分21秒。綜合全日賽事，最快的團隊接力賽由惠康Ops隊伍完成，成績為4分6秒。社區組別的冠軍則為善導會的尋回1隊，完成時間為1分52秒。來自DFI零售集團的Jonas Leong在虛擬賽事中表現突出，累積步數超過110萬步，相當於攀登怡和大廈達1,200次。

「思健」代表早前向記者介紹活動。（洪戩昊攝）

「思健」理事會成員柏萬輝指，今年的活動繼續開放予公眾報名，最後有超過500名跑手來到現場比賽，另有約1,000人透過手機程式收集跑步數據的形式參與。

活動籌得的款項會全數交予服務精神健康需支援的社群的「思健」。「思健」理事會成員王志珊指，「思健」現時有與葵涌醫院合辦「Teen使行動 – 青少年思健推廣計劃」，旨在裝備中學生成為提倡者，透過互動活動和體驗式個人發展培訓，向其同學、家人，以至公眾，推廣精神健康的訊息。

另外，「思健」亦有與超過100間學校合作，「思健」成員會親入學校，理解學校不同崗位的人的潛在精神健康危機。

「思健」理事會成員柏萬輝表示，今年的活動繼續開放予公眾報名，最後有超過500名跑手來到現場比賽。（洪戩昊攝）

「思健」理事會成員王志珊表示，「Teen使行動 – 青少年思健推廣計劃」，旨在裝備中學生成為提倡者，透過互動活動和體驗式個人發展培訓。（洪戩昊攝）

主禮嘉賓勞工及福利局局長孫玉菡表示，這項活動為提升精神健康意識及籌募資金提供了重要平台，有助促進各界建立更具支援性的社區，亦與政府最近公佈的加強精神健康支援政策相一致，展現協作力量如何推動更具共融性的社會，並提升市民的整體精神健康水平。

精神健康諮詢委員會委員陳秀琴表示，過去40年這項活動凝聚了個人、企業、學校及非政府組織，證明只要大家攜手合作，就能創造無限可能，亦見證「思健」為多個前線機構提供支援，幫助全港面對精神健康挑戰的人士。

「思健」主席黃曦嵐表示，隨著社區面對的精神健康挑戰日益增加，集體行動與籌款工作比以往任何時候都更為關鍵。

勞工及福利局局長孫玉菡（中）任「齊步上怡廈」主禮嘉賓。（怡和提供圖片）