施政報告2025｜食環署豁免餐飲業相關牌照費用一年 辦理手續一覽
撰文：歐陽德浩
出版：更新：
《施政報告2025》提出豁免餐飲業牌照首次簽發或續期費用，旨在支援中小企，減輕營商壓力。食物環境衞生署今晚（10日）公布，由即日起豁免小販和食物業牌照費用及受限制食物售賣許可證費用一年，有效期為今年11月1日至明年10月31日（首末兩天包括在內）。若食肆已預繳相關費用，食環署將發出書面通知並安排退款。
▼9月17日 特首李家超到立法會宣讀任內第四份施政報告▼
▼9月17日 特首李家超第四份施政報告重點▼
行政長官李家超9月17日發布的《施政報告2025》提出，將豁免小販、食物業、漁農業、酒牌等牌照及許可證首次簽發或續期費用，旨在支援中小企，減輕營商壓力。
牌照豁免有效期為今年11.1至明年10.31
食環署今日（10日）公布，小販和食物業牌照及受限制食物售賣許可證的首次簽發或續期的費用，將獲得豁免，有效期為今年11月1日至明年10月31日（首末兩天包括在內），為期一年。
若食肆已預繳相關牌照費用將安排退款
由即日起，申請人、持牌人及持證人可前往相關食環署牌照簽發辦事處，或選擇經食環署的「網上牌照服務」網站，辦理有效期內的牌照及許可證手續，毋須繳付首次簽發或續期費用。
若有申請人、持牌人及持證人已預繳上述豁免期內開始生效的牌照及許可證費用，食環署將發出書面通知並安排退款。