施政報告2025｜支援中小企　減收水費排污費　免牌照簽發或續期費

特首李家超今日（17日）發表任內第四份《施政報告》，以「深化改革 心繫民生 發揮優勢 同創未來」為主題。是次施政報告中提出，為支援中小企，將推出一年的寬減措施，包括減收非住宅用戶五成水費及排污費、商戶五成工商業污水附加費，以及豁免小販、食物業、漁農業、酒牌等牌照及許可證首次簽發或續期的費用。



特首李家超在9月17日發表新一份施政報告前夕的行政會議前記者會，展示新一份施政報告沿用綠色封面，他說，今次以「深化改革 心繫民生 發揮優勢 同創未來」為題。（黃寶瑩攝）

李家超表示，香港有近36萬家中小企業，是經濟發展支柱。就支援中小企，第四份施政報告提到，政府將推出為期一年寬減措施，包括減收非住宅用戶水費及排污費50%，每戶每月寬減額上限分別為1萬元及5,000元；工商業污水附加費亦減收50%，預計約3.5萬個主要為飲食業的商戶受惠。政府亦將豁免小販、食物業、漁農業、酒牌等牌照及許可證首次簽發或續期費用。

另外，「中小企融資擔保計劃」下八成擔保產品的申請期將延長兩年，「還息不還本」的安排則再延長一年。

李家超亦提到，政府原訂未來5年的基本工程開支每年平均約為1,200億元，為支持本地建造業，政府將額外預留300億元在未來兩至三年加大工程項目開支，以持續推動經濟發展。

新一份施政報告主題曝光，談改革繫民生發揮優勢。（李家超FB）

行政長官李家超今年宣讀施政報告時，穿戴由香港高等教育科技學院師生設計的領巾和領呔。（李家超facebook）