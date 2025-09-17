施政報告2025｜支援中小企 減收水費排污費 免牌照簽發或續期費
撰文：林子慰

特首李家超今日（17日）發表任內第四份《施政報告》，以「深化改革 心繫民生 發揮優勢 同創未來」為主題。是次施政報告中提出，為支援中小企，將推出一年的寬減措施，包括減收非住宅用戶五成水費及排污費、商戶五成工商業污水附加費，以及豁免小販、食物業、漁農業、酒牌等牌照及許可證首次簽發或續期的費用。
李家超表示，香港有近36萬家中小企業，是經濟發展支柱。就支援中小企，第四份施政報告提到，政府將推出為期一年寬減措施，包括減收非住宅用戶水費及排污費50%，每戶每月寬減額上限分別為1萬元及5,000元；工商業污水附加費亦減收50%，預計約3.5萬個主要為飲食業的商戶受惠。政府亦將豁免小販、食物業、漁農業、酒牌等牌照及許可證首次簽發或續期費用。
另外，「中小企融資擔保計劃」下八成擔保產品的申請期將延長兩年，「還息不還本」的安排則再延長一年。
李家超亦提到，政府原訂未來5年的基本工程開支每年平均約為1,200億元，為支持本地建造業，政府將額外預留300億元在未來兩至三年加大工程項目開支，以持續推動經濟發展。
