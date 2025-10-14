男學生認要求兩女童傳送裸照　其中一女童自殺後兄長整理遺物揭發

20歲男學生在社交平台認識12歲女童後，要求對方自拍近200張裸照傳送給自己，該女童其後自殺身亡。男學生再要求該女童的女同學，傳送裸照和影片給他。男學生今（14日）於區域法院承認2項煽惑16歲以下女童作出嚴重猥褻作為罪，辯方求情指被告與輕生女童「互有好感」，對方生前曾透露一生人最開心的事是認識了被告。暫委法官黃國輝考慮到被告年輕，下令索取勞教中心等報告，押後至10月30日判刑。



被告LYF（20歲）承認2項煽惑16歲以下女童作出嚴重猥褻作為罪，即於2022年12月至2023年2月間煽惑12歲女童X，及在2023年3月煽惑12歲女童Y。其中女童X於2023年，輕生去世。

辯方指 輕生女童X生前曾傳送訊息給友人 稱認識到被告是她一生人最開心的事

辯方求情指，被告第一時間認罪，免卻X的家人及Y出庭作供，且案情較同類案件輕微。被告與X互有好感，X生前曾傳送訊息給友人，稱認識到被告是她一生人最開心的事，可見她沒怪被告；Y亦表示同意傳送裸照。

辯方指，被告的父母自覺兩性和性教育上觀念保守，感到很自責，明白有些事須被正視。被告是青少年犯人，冀法庭索取感化報告。

暫委法官黃國輝指，2名事主均未滿13歲，心智未成熟，被告要求她們發送裸照和影片非常嚴重，不適合判處感化令或社會服務令，下令索取更生中心、勞教中心及教導所報告，以及心理報告。黃官同意辯方指被告向X索取金錢只是「打情罵俏」，被告已歸還給X，故不會在量刑時考慮。

X胞兄整理X的遺物 發現她曾應被告要求傳送裸照 遂報警

案情指，X和Y是中學同學，被告則在鄰校就讀。X在2023年3月輕生，X的胞兄在整理X的遺物時，解鎖了手機發現X曾應被告要求傳送裸照，於是報警。

WhatsApp記錄顯示，X在2023年2月10日至25日，發送共190張拍攝到她臀部、下體和胸部的裸照給被告。在X輕生前，Y透過X認識被告，二人在X離世後更常聯絡。被告同樣要求Y傳送裸照，聲稱裸照只供他觀看。Y起初不肯，最後就範，在3月傳送了27張裸照及6條片給被告，拍攝到Y的胸部、下體，及她小便的影片，Y從未見過被告。

被告因此被捕，並在錄影會面稱他在2022年10月底透過Instagram認識X，2個月後要求X發送裸照，X亦同意。被告說他起初每隔數天會索取裸照，後來每天都會索取，X有時會拒絕他，被告便向X索取80至100元，但已經還給X。被告得知Y的身材好，遂在2023年3月初向Y索取裸照。被告另稱已刪除了過百張裸照。

案件編號：DCCC 353/2025