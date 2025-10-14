休班警涉非禮女途人　官斥破壞法紀　判囚6個月

休班男警涉於深夜時分在黃大仙尾隨一名獨自返家的女子，並突然摸對方胸部。女子被嚇至失足跌倒，惟男警仍繼續非禮，並隔褲摸女子的私處。他之後逃離現場，遭途人制服。 男警早前承認一項非禮罪，裁判官今(14日)在九龍城裁判法院判刑時指，男警身為警員，不但沒有保護市民，反而危害市民安全，破壞法紀，遂判他監禁6個月。



被告鄭毓偉，33 歲，報稱警員。他被控一項非禮罪，指他於2025年2月4日，在黃大仙鳳德道行人天橋升降機外，非禮女子X。

辯方指被告一時醉酒犯案

辯方求情時指，被告任警員13年，原本有機會晉升，但因一時醉酒犯案，令他失去工作。辯方又指，被告育有兩名女兒，不時帶她們做義工，是一名守法盡責的父親。

裁判官判刑時則稱，本案情節嚴重，被告醉酒後的行為令人震驚。事主X被摸胸後跌倒，被告仍繼續侵犯。此外，他被捕後全盤否認，更稱只是協助制服非禮犯人，裁判官指，這並非飲醉酒的能即時捏造的藉口。裁判官斥責，被告不但沒有保護市民，反而危害市民安全，遂判他監禁6個月。

被告被捕後否認犯案

案情指，X於案發日凌晨約2時45分完成舞蹈練習，獨自回家。當她離開地鐵站時，被告一直尾隨，其後再超前她。X上天橋時，被告突然正面靠近，以左手摸她的右胸。X感到害怕後退，失平衡跌倒。被告彎腰，繼續摸胸，X嘗試推開和腳踢被告，但不果。被告繼續左手摸胸，又用右手隔褲摸X的私處。

X大聲呼救，被告遂一言不發，離開現場。X追著被告至鑽石山站，數名途人及另一名休班警員留意到X呼救，協助她制服被告。被告被捕後，在警誡下否認犯案，並聲稱當時在協助制服非禮X的男子。惟警員翻查閉路電視片段，確認案發時在涉案路段，除了被告外，沒有其他人。

案件編號：KCCC968/2025