高材生踢貓肚該貓其後亡　被判囚5月　放棄上訴即時服刑

獲理工大學邀請來港就讀商科的內地「高材生」，涉腳踢合租室友的布偶貓，令貓隻被踢起，甚至撞向乾衣機。男學生早前被裁定1項虐畜罪罪成，被判囚5個月，男學生隨即就定罪提出上訴，獲准保釋。案件今（14日）於九龍城裁判法院再訊，被告放棄上訴獲批准，須即時服刑。



被告余令科（22歲）被控一項殘酷對待動物罪，指他於2024年7月8日在九龍紅磡黃埔花園3期某單位內踢一隻貓。

裁判官陳志輝早前判刑時指出，案件源於被告不滿貓隻隨處便溺，故用腳踢貓想阻止它，惟殘酷對待動物是文明社會不能容忍的行為，亦有違人性，令人極其厭惡。即使曾與貓主討論，亦不能用腳踢貓，甚至令貓反彈到乾衣機上。

陳官強調，監禁是唯一合適的選擇，考慮到最近虐畜案件有上升的趨勢，認為須判處具阻嚇性的刑罰。陳官指，被告在審訊後被定罪，沒有證據顯示貓隻的死亡與其行為無關。陳官強調指：「你喺貓隻已極其虛弱嘅情況下對佢做啲咁嘅行為，可以話係非常之差。」遂判處被告入獄5個月。

事主折返住所時發現事件 被告指小貓到處便溺

案情指，貓主與被告為同居室友關係。該布偶貓於2022年被領養，平常會待在家中的客廳休息。去年7月某日上午，事主出門後發現忘記帶銀包及鑰匙等物品，於是折返，惟他在家門外聽到屋內傳出巨響，從鐵閘望入單位，發現被告用右腳兩度踢向布偶貓腹部位置，布偶貓甚至被踢至撞向乾衣機。

貓主隨即拍門，入屋後發現布偶貓躺在地上沒有動靜，被告解釋指因為小貓到處便溺。男主人隨即報警求助及將布偶貓送院。布偶貓終被證實死亡，惟驗屍報告未能確認布偶貓的死因與被告的行為有直接關係。

案件編號：KCCC3027/2024