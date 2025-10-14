土力工程處研AI山泥傾瀉警告系統　準確度超過9成　明年全面應用

土力工程處研發AI山泥傾瀉警告系統，提高估算暴雨下山泥傾瀉報告數目的準確度。系統已在今年雨季試行，估算山泥傾瀉報告數目的準確度超過9成，較現行系統近7成的準確度有顯著提升。處方計劃2026年全面應用新系統。



土力處處長張偉文指，由於系統是土力處員工研發，所以沒有衍生額外成本。他亦表示，相信本港的山泥傾瀉警告系統的應用的水平屬世界前列。



土力處處長張偉文。（洪戩昊攝）

山泥傾瀉警告系統歷史悠久 最新版為第五代

張偉文指，土力處自1977年成立已開始研究並建立降雨和山泥傾瀉的關係模型，令本港成為世上首個建立山泥傾瀉警告系統的地區。

首四代山泥傾瀉警告系統的資料。（土力處提供）

現時應用的第四代山泥傾瀉警告系統將全港人造斜坡分為四類，包括削土坡、填土坡、石坡和擋土牆，再為每類人造斜坡建立獨立的降雨和山泥傾瀉關係模型。處方會根據即時雨量數據和香港天文台的雨量預測，結合降雨和山泥傾瀉的關係模型，識別山泥傾瀉危險於何時處於高水平，以適時聯同天文台發出山泥傾瀉警告。

處方近年開始應用AI和大數據分析降雨與山泥傾瀉的關係，在研究1996至2023年間超過380宗與山泥傾瀉相關的降雨後，自主研發出第五代的AI山泥傾瀉警告系統。

研發第五代系統應用過的數據。（土力處提供）

動態估算山泥傾瀉報告數目 每5分鐘自動更新

土力處高級土力工程師朱琦康指，系統會應用AI模型分析實時自動雨量站的雨量數據，動態估算山泥傾瀉報告數目，每5分鐘會自動更新一次。系統亦會自動生成分析報告，協助掌握全港降雨和山泥傾瀉報告的情況。

土力處高級土力工程師朱琦康。（洪戩昊攝）

新系統的優點包括能針對斜坡特性，自主研發度身訂造的估算方案、估算準確度提升及能進行實時數據分析等。新系統已在今年雨季試行，估算山泥傾瀉報告數目的準確度超過9成，較現行系統近7成的準確度有顯著提升。

新增區域性山泥傾瀉特別警示

另外，在有需要情況下，土力處可在發出山泥傾瀉警告前先發出區域性山泥傾瀉特別警示。例如，當局部大雨持續，但本港廣泛地區山泥傾瀉風險未達到發出警告的指標時，處方與天文台會發出特別提示，列出山泥傾瀉風險較高的地區，提醒市民注意風險。