黑雨｜鴨脷洲大街冧山泥 護土牆崩塌碎石滾落後巷 屋宇署急跟進
撰文：凌逸德
出版：更新：
受熱帶氣旋楊柳的雨帶影響，香港今日（14日）天氣惡劣，天文台早上再度發出黑色暴雨警告3小時20分鐘，為三星期內第五場黑雨。其中港島及大嶼山等為重災區；截至晚上7時，山泥傾瀉警告仍然生效。
今早9時許黑雨期間，鴨脷洲大街71號有護土牆連山泥塌下，影響面積約3米乘3米，幸無傷亡，亦無即時危險。南區區議員彭兆基在facebook透露，現場為「逸南」後巷斜坡，已第一時間聯繫相關部門處理，並會密切跟進。他呼籲居民提高警覺，避免靠近該處及遠離斜坡。屋宇署亦在facebook專頁表示，「緊急事故控制中心」當時立即動員專業人員，趕到事發現場處理。
此外，下午近3時，深井青山公路—青龍頭段18號對開亦有山泥傾瀉，面積同約3米乘3米；下午近5時，大嶼山東涌南部石門甲道近石壁凹，亦有2米乘3米山泥塌下，影響行人路，土木工程拓展署到場處理。
天文台呼籲市民切勿行近斜坡或擋土牆，駕車人士應該避免駛經山坡地區或豎有山泥傾瀉警告牌的路段。
