颱風樺加沙｜截至下午5時四宗塌樹及一宗山泥傾瀉報告　三人受傷

香港天文台今午（23日）發出八號西北烈風或暴風信號，並會評估是否需要在今晚11時至明日凌晨3時之間改發更高熱帶氣旋警告信號。截至今日下午5時，有關部門接獲四宗塌樹報告，及一宗山泥傾瀉報告。風暴期間，有兩男一女受傷，被送往公立醫院急症室救治。



超強颱風樺加沙襲港期間，柴灣嘉業街一家四口觀浪，其中母子墮海，父親跳海救人，3人均由消防救起。（楊凱力攝）

政府表示，民政事務總署至今日下午為止，在各區共開放47個臨時庇護中心，共有422人入住；截至今日下午五時，1823電話中心收到四宗塌樹報告，土木工程拓展署收到一宗山泥傾瀉報告，水浸報告則暫未有收到。

醫院管理局則表示，截至今日下午4時50分，兩名男子和一名女子在風暴期間受傷，於公立醫院急症室接受診治。涉事傷者一家四口今午在柴灣防波堤觀浪，其間母子不幸墮海，父親下海打算營救，母子最後由一艘舢舨救起，三人同被送往東區醫院，該對母子經搶救後被轉往深切治療部留醫。同行女兒則無恙。