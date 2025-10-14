香港對孟加拉｜5萬球迷今晚坐爆啟德　$599主場球衣網上炒價$1250

【港足／香港足球代表隊／孟加拉／啟德主場館】香港足球代表隊今晚（14日）8時在啟德主場館出戰亞洲盃外圍賽，主場迎戰孟加拉，今次是港足代表隊第二次在啟德主場館作賽，門票再次售罄，並掀起一輪搶購球衣的熱潮。網上拍賣平台今午（14日）顯示有大量港隊球衣出售，視乎新舊程度及賣家的個人判斷，索價550元至1,250元不等，即原價599元的球衣與最貴的炒價相差108.7%。



啟德主場館6月10日舉行的亞洲盃外圍賽港隊對印度，吸引了42,570人入場，成為香港史上最多現場觀眾的足球賽。（資料圖片／夏家朗攝）

球迷為香港足球隊打氣。（資料圖片／夏家朗攝）

今早接近10時，在零售館外亦有至少300人排隊。（梁鵬威攝）

港足上周四（9日）出戰亞洲盃外圍賽，作客4:3絕殺孟加拉。港足今晚8時在啟德主場館，主場迎戰孟加拉，也是港足代表隊第二次在啟德主場館作賽，門票再次售罄，同時掀起一輪搶購球衣的熱潮。

上周六啟德零售館新一輪球衣開售旋即售罄

港足新一輪球衣已在上周六（11日）早上11時開賣，當日早上近10時，啟德零售館保守估計至少有500名球迷排隊等候搶購，不少人自備折凳或席地而坐。惟球衣數量有限，每款每人限購一件，至下午12時23分，店外的告示板已寫上XS及S碼外套售罄。

港隊對孟加拉前Carousell有大量球衣出售

由於港隊主場球衣印刷量有限，當然成為炒賣對象。網上拍賣平台Carousell今午（15日）顯示有多件港足Nike主場球衣或外套出售，大部份為加大碼或加加大碼款式，細碼及中碼的數量較少。

今早接近10點，位於啟德零售館二的NIKE Store店門外，有至少200名球迷排隊等候入場選購球衣。（梁鵬威攝）

港隊主場球衣索價550元至1250元不等

價錢方面，視乎新舊程度及賣家的個人判斷，索價550元至1,250元不等，最貴的一件強調是全新正版，並附有啟德零售館的收據。換言之，原價599元的港隊主場球衣，與最貴的炒價相差108.7%，即超過一倍。