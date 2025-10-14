香港對孟加拉｜霍啟山預告有更巨型Tifo　球迷組織：今晚嗌足全場

香港足球隊今晚（14日）會在啟德體育園主場館，對戰孟加拉，爭取亞洲盃外圍賽出線機會。上次在主場館對決印度時，港隊球迷舉起大型橫幅（Tifo）為港隊打氣。足總主席霍啟山今早在電台節目表示，今晚會有送出車輛環節，及有更新版、全新設計及更大尺寸的Tifo，希望吸引更多人關注並帶動氣氛。



球迷組織代表Chester在同一節目指，今次升級了打氣裝備支持港隊，包括更大的大聲公及一個25吋鼓，希望聲勢更加浩大。他又為球員打氣，希望他們能勝出比賽，「咁我哋（球迷）就可以買定機票」，隨港足出戰一場賽事：「養好把聲，今晚嗌足全場。」



港隊將再次在啟德主場館比賽。（資料圖片）

霍啟山稱今晚有特別環節為球迷帶來驚喜

霍啟山在商台節目《在晴朗的一天》透露今晚賽事會有贊助商，送出一輛車予被抽中的入場人士。他又指，經過與球迷組織的溝通，今晚比賽會有特別環節，為球迷帶來驚喜。上次港隊對戰印度時，球迷組織的打氣活動非常成功，包括巨型Tifo，令人印象深刻。霍啟山指，今晚的橫額將會是全新設計，面積亦會比上一次更大，目的是希望吸引更多人關注並帶動氣氛。

作為「第12人」的球迷可為球員注入更多動力

他續指，今晚政府會有不少官員入場，相信文體旅局局長羅淑會出席。他又說足總會協助球迷組織做好各項安排，使作為「第12人」的球迷可為球員注入更多動力。霍啟山表示，足總角色在於推動香港足球發展，包括舉辦更多比賽，並支持港隊，同時協助球迷與政府進行有效的溝通。

香港對印度賽事開賽前，主隊球迷區拉起印上紅色巨龍圖案的巨型tifo，相當有氣勢。（資料圖片/高詩琦攝）

被問到現時是否足總與港足球迷關係最密切的時候，霍啟山認為目前香港足球處於一個非常好的時刻，足總會持續聽取意見以進行改善，讓更多人關注並參與其中。此外，他又透露會在宋皇臺站等地開設期間限定店（Pop-up shop），希望吸引新球迷加入。他又指，香港足球隊的水平一直在提升，因而吸引了更多市民留意並支持香港足球。

足總主席霍啟山（資料圖片／廖雁雄攝）

Chester表示，為了今晚賽事，球迷組織馬不停蹄地準備；因啟體主場館比旺角大球場更廣闊，他們需自費購入新打氣裝備，如音量更大的「大聲公」、燈光和新旗幟等，希望全場的觀眾都能聽到打氣的聲音。其中，他們購入了一個25吋鼓，比以往使用的18寸鼓，音量更大，目的是希望聲勢更加浩大。

為了確保活動的順利進行，Chester指已提前與足總進行了多次溝通，足總更安排了球場前兩行的門票予他們預先購買，這是首次有此安排。為了更好地設置場地，他們會提前在7時入場。Chester又說，這次的新Tifo，設計規模更大，據悉比上次的Tifo大一倍，需要數十人一起拉開橫幅，但具體內容就「不劇透」，希望球迷能一起參與並打氣。

香港足球隊部分球員。（資料圖片/夏家朗攝）

球迷為香港足球隊打氣。（資料圖片／夏家朗攝）

他又打趣地提醒球迷「要養好把聲」；7時左右球員開始熱身時，希望球迷亦能一起唱歌支持。港隊隊長葉鴻輝在上場賽事中受傷，Chester指球迷組織會在賽前配合節奏，呼喊葉鴻輝的名字一分鐘，希望可為其打氣及令對方開心。

他最後指，期待入場人士能享受今晚的比賽，欣賞並支持在背後為港足付出努力的球迷組織，亦希望球員們能加油，勝出比賽，「咁我哋（球迷）就可以買定機票」，隨港足出戰一場賽事。