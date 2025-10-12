港隊對孟加拉｜足總霍啟山：將展示全新巨型Tifo 冀承傳球迷文化
撰文：陶嘉心
出版：更新：
香港足球代表隊將於星期二（14日）出戰亞洲盃外圍賽，在啟德主場館迎戰孟加拉，門票上周四（2日）早上11時開售，一日內售罄。繼港隊6月對戰印度時展示巨型「港隊勁揪」的Tifo（橫幅）後，足總主席霍啟山於電視節目表示周二比賽會展示新的Tifo，希望入場人士一起參與，延續及承傳這種新的「球迷文化」。
香港6月對印度的亞洲盃外圍賽事是港隊首度於啟德主場館出戰，北看台有人拉起寫有「港隊勁揪」的Tifo（橫幅）展示約3分鐘，成為本港球壇史上最巨型、最震撼的場面。該幅Tifo面積達44米乘26米，製作費在10萬元以内，由足總承擔。
啟德主場館周二亞洲盃外圍賽上演港隊迎戰孟加拉，足總主席霍啟山於電視節目《大鳴大放》表示，繼續與球迷組織及設計Tifo，希望與入場人士一起參與。
我諗Tifo已經變咗我哋，可以話球迷紅海一片入面嘅焦點環節。當時拎出嚟嗰陣時都非常之震動（撼），同時要幾千個球迷先一齊拉到出嚟。所以呢一方面打造咗新嘅球迷文化，咁呢一方面我哋希望繼續延續落去。
香港今年舉辦多場足球國際盛事，足總預計為旅遊業及相關行業創造3.3億元經濟效益。另外，施政報告提到重新檢視大球場定位，足總正諮詢足球界，建議將港超聯的比賽及訓練安排於大球場，相信能提高使用率。
