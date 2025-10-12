港隊對孟加拉｜足總霍啟山：將展示全新巨型Tifo　冀承傳球迷文化

香港足球代表隊將於星期二（14日）出戰亞洲盃外圍賽，在啟德主場館迎戰孟加拉，門票上周四（2日）早上11時開售，一日內售罄。繼港隊6月對戰印度時展示巨型「港隊勁揪」的Tifo（橫幅）後，足總主席霍啟山於電視節目表示周二比賽會展示新的Tifo，希望入場人士一起參與，延續及承傳這種新的「球迷文化」。



霍啟山透露，足總正考慮利用Tifo設計，製作紀念品。（資料圖片/夏家朗攝）

香港6月對印度的亞洲盃外圍賽事，開賽前主隊球迷區拉起印上紅色巨龍圖案的巨型tifo。（資料圖片/夏家朗攝）

足總主席霍啟山表示周二比賽會展示新的Tifo，希望入場人士一起參與。（資料圖片／廖雁雄攝）

香港6月對印度的亞洲盃外圍賽事是港隊首度於啟德主場館出戰，北看台有人拉起寫有「港隊勁揪」的Tifo（橫幅）展示約3分鐘，成為本港球壇史上最巨型、最震撼的場面。該幅Tifo面積達44米乘26米，製作費在10萬元以内，由足總承擔。

啟德主場館周二亞洲盃外圍賽上演港隊迎戰孟加拉，足總主席霍啟山於電視節目《大鳴大放》表示，繼續與球迷組織及設計Tifo，希望與入場人士一起參與。

我諗Tifo已經變咗我哋，可以話球迷紅海一片入面嘅焦點環節。當時拎出嚟嗰陣時都非常之震動（撼），同時要幾千個球迷先一齊拉到出嚟。所以呢一方面打造咗新嘅球迷文化，咁呢一方面我哋希望繼續延續落去。 足總主席霍啟山

在啟德主場館舉行的亞洲盃外圍賽港隊對印度，吸引了42,570人入場，成為香港史上最多現場觀眾的足球賽。（資料圖片／夏家朗攝）

港隊主場友賽尼泊爾一戰，球迷舉紙牌砌成「12」字樣圖案。（香港力量FB）

香港今年舉辦多場足球國際盛事，足總預計為旅遊業及相關行業創造3.3億元經濟效益。另外，施政報告提到重新檢視大球場定位，足總正諮詢足球界，建議將港超聯的比賽及訓練安排於大球場，相信能提高使用率。