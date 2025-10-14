香港對孟加拉｜亞洲盃外圍賽今晚主場撐港隊　入啟德體育園須知

香港足球代表隊今晚（14日）8時在啟德主場館出戰亞洲盃外圍賽，主場迎戰孟加拉，今次是港足代表隊第二次在啟德主場館作賽，門票再次售罄，足總主席霍啟山早前透露今晚比賽會展示新的Tifo（橫幅），希望入場人士一起參與，延續及承傳這種新的「球迷文化」。今晚主場撐港隊，入啟德體育園主場館須知一文看清。



香港足球代表隊今晚（14日）8時在啟德主場館出戰亞洲盃外圍賽，主場迎戰孟加拉，今次是港足代表隊第二次在啟德主場館作賽。（資料圖片/夏家朗攝）

香港對孟加拉｜何時入場？入場有什麼建議？

．主場館將於晚上6時開放，警方建議提早抵達避開人潮

．警方建議優先使用公共交通工具(港鐵/巴士)前往啟德體育園

香港對孟加拉｜有什麼紀念品及應援品？

．比賽日啟德主場館外，足總將設攤位銷售官方應援商品，包括球員卡、打氣Tee及毛巾等

．球員卡：足總與日清聯乘，推出球員卡，整系列一共有32款普通卡及5款特別卡

．主場之龍洗水Tee：10月14日於啟德主場正式上架，衣服上刻印港隊史上最多入場人數42,570，主場之龍同港隊連成一線。啟德限定價$250，數量有限，售完即止。



香港對孟加拉｜球迷有無打卡位？

．為迎接即將開賽的亞洲足協亞洲盃外圍賽第三圈，港隊於主場再次迎戰孟加拉，「巨型港隊球衣」重返啟德體育園。各位球迷在賽前賽後，可到中央廣場與3米高的充氣球衣打卡留念。

足總主席霍啟山早前透露今晚比賽會展示新的Tifo（橫幅），希望入場人士一起參與，延續及承傳這種新的「球迷文化」。（資料圖片/夏家朗攝）

香港對孟加拉｜交通安排有什麼重要提醒？

．承啟道為24小時禁區，請勿在此路段上落客

．請提前計劃行程，建議使用公共交通工具以避免延誤

．請遵從現場工作人員的指示及交通標誌，確保行程順暢及安全

．如有需要，請提前致電啟德體育園特別服務熱線 6182 7494 安排特別上落客服務

香港對孟加拉｜散場交通安排為何？有無過境巴士？

．港鐵：提供2個主要車站接駁，警方提醒請預先查閱尾班車時間

．特別巴士：設有10條特別巴士線，前往港九新界各區，詳見站內指示

．的士站：指定上客區安排

．賽事散場後不設過境巴士及前往口岸的特別巴士路線

6月10日在啟德主場館舉行的亞洲盃外圍賽港隊對印度，吸引了42,570人入場，成為香港史上最多現場觀眾的足球賽。（資料圖片／夏家朗攝）

香港對孟加拉｜今晚主場撐港隊打氣行動有什麼？

．1分鐘鼓掌：「香港力量」呼籲全場球迷在開賽第1分鐘，以掌聲向代表隊隊長葉鴻輝致敬和表達支持，希望他早日康復，再次帶領港隊征戰國際賽事

．中型Tifo：除了由足總設計的大型Tifo，「香港力量」亦將會帶上東亞足球錦標賽決賽周，在龍仁市使用的中型Tifo到球場；並在大約下午7點、有一定入場人數時，或比賽期間展示

．水印貼紙及貼紙：「香港力量」準備了貼紙及水印貼紙，在217至218看台底部免費分發，數量有限。