香港對孟加拉｜啟德餐廳生意升料比平日多三成　延長營業至午夜後

香港足球隊今晚( 14日）在啟德體育園以主場迎戰孟加拉，爭取亞洲盃外圍賽出線，現場出現一片紅海，帶動附近商場旺丁旺財。有泰國菜餐廳負責人表示，預計生意比平日多三成，人流更多一倍，逾九成是港隊球迷，形容生意理想。另有多國菜餐廳指，會延長營業時間至凌晨1時。



亞洲盃外圍賽，香港對孟加拉啟德主場館上演。（袁志浩攝）

亞洲盃外圍賽，香港對孟加拉啟德主場館上演。（袁志浩攝）

亞洲盃外圍賽，香港對孟加拉啟德主場館上演。（袁志浩攝）

亞洲盃外圍賽，香港對孟加拉啟德主場館上演。（袁志浩攝）

零售館人頭湧湧 不少餐廳現「紅海」

港隊對戰孟加拉的賽事將於今晚8時開始，啟德體育園一帶入夜後人流漸增，大部份為港隊球迷。傍晚6時許，主場館旁的零售館人頭湧湧，附近不少餐廳亦現「紅海」，坐滿港隊球迷食客。

香港足球隊10月14日晚在啟德體育園主場館，主場迎戰孟加拉，爭取亞洲盃外圍賽出線，有紅衣球迷入場前先到園區零售館內食肆吃晚餐。（梁鵬威攝）

香港足球隊10月14日晚在啟德體育園主場館，主場迎戰孟加拉，爭取亞洲盃外圍賽出線，園區零售館內到處都是紅衣球迷。（梁鵬威攝）

香港足球隊10月14日晚在啟德體育園主場館，主場迎戰孟加拉，爭取亞洲盃外圍賽出線，園區零售館內到處都是紅衣球迷。（梁鵬威攝）

多國菜餐廳「臥虎藏龍」有不少港隊球迷食客。（任葆穎攝）

「臥虎藏龍」餐廳預計生意比平日增加五成 不少球迷先喝酒「熱身」

位於啟德體育園運動健康中心的樓上多國菜餐廳「臥虎藏龍」，負責人黃先生表示今日人流明顯增多，大部份是港隊球迷，預計生意比平日增加五成，希望散場時可以保持人流。

黃先生表示，每當啟德體育園舉辦體育活動，球迷情緒高漲，消費力會相應增加，舉例不少球迷觀看賽事前會先喝酒「熱身」，餐廳亦因而準備多一倍存貨。

多國菜餐廳「臥虎藏龍」負責人黃先生表示，預計生意比平日增加五成，希望散場時可以保持人流。（李振邦攝）

+ 5

黃先生表示，餐廳已開業10個月，今日營業時間比平日延長3小時至凌晨1時。他透露以往啟德體育園有其他演唱會活動時，有時會因應明星主題調配特別飲品，不過由於本身餐牌已混合本地元素，因此未有特別為今場賽事設置特別餐牌。

不少球迷觀看賽事前會先喝酒「熱身」。（任葆穎攝）

另一泰國菜餐廳GREYHOUND CAFE在啟德零售館地舖開業一年，負責人Nic同樣說，預計生意比平日多三成，人流更多一倍，逾九成是港隊球迷，形容生意理想，又說已提早準備多一倍人手及飲品如啤酒等存貨。

因應港隊對戰孟加拉的賽事，GREYHOUND CAFE將延長營業時間至凌晨1時，比原定午夜12時更長。（任葆穎攝）

泰國菜餐廳GREYHOUND CAFE負責人Nic說，預計生意比平日多三成，人流更多一倍，逾九成是港隊球迷，形容生意理想。（李振邦攝）

不過他說由於今日是平日，不少球迷需要上班，故餐廳在傍晚5時才開始坐滿食客，但他說會延長營業時間至凌晨1時，「會盡量做晒所有客人。」他又笑言，慶幸餐廳鄰近主場館，令每次活動散場後都吸引不少人到場進食。