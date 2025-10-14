香港對孟加拉｜啟德體育園紅海歡呼一片　球迷：着得衫就係自己人

香港足球隊今晚（14日）以主場迎戰孟加拉，爭取亞洲盃外圍賽出線機會。下午5時，球迷陸續開始進場，有球迷會揮動港隊旗幟、唱着打氣歌，現場出現一片紅海，氣氛熾熱。有港隊球迷形容：「着得衫就係自己人」。



香港足球隊10月14日晚在啟德體育園主場館，主場迎戰孟加拉，爭取亞洲盃外圍賽出線。開賽前兩小時已有大批購票球送陸續由港鐵站，前往主場館，沿途一片紅海。（梁鵬威攝）

香港足球隊10月14日晚在啟德體育園主場館，主場迎戰孟加拉，爭取亞洲盃外圍賽出線。在主場館外，不少港足球送未開波先興奮，展示打氣物品。（梁鵬威攝）

下午5時開始，即離開場3小時，兩個球迷組織「香港力量」及「波台黐線佬」抵達啟德體育園，他們進場時揮動支持港隊的旗幟，並唱着打氣歌，不停高呼「We are Hong Kong」。入夜後人流漸增，有球迷派發紋身貼紙，現場出現一片紅海，氣氛熾熱；另有不少孟加拉球迷舉着國旗歡呼。

球迷陳先生穿着港隊球衣到場，支持港隊，「着得衫就係自己人」。他表示，過往曾到海外觀賞港隊作客的賽事，平均一年會去一兩次，今年7月亦專程飛抵韓國觀賽，「如果去到外國比賽都有人支持⋯⋯（令佢哋）發揮100%力量。」他說最喜歡球員葉鴻輝，對於葉近日受傷，「希望快啲好返，我哋一定支持你，等你返嚟。」

另一球迷袁先生亦在今午5時到場，他表示最喜歡球員茹子楠；對於今場賽事，他說「（港隊）最好攞埋3分，同新加坡拉遠啲距離！」他表示，以往一直喜歡看足球賽事，自從今年6月入場觀賞印度對港隊的賽事後喜歡港隊，其後亦專程「走堂」飛到韓國觀看港隊作客賽事。他又指，上周六早上7時專程到啟德零售館買新款球衣，笑言「驚搶唔到」，是其第一件入手的官方波衫。

此外，過百名孟加拉球迷亦有到場，首次來到啟德體育園的球迷Hossain表示，他是香港居民，一直有喜歡看足球賽事，希望孟加拉取勝。

