香港對孟加拉｜啟德體育園今上演大戰　逾百港隊球迷帶備旗鼓支持

【香港足球隊/香港對孟加拉/啟德主場館/啟德體育園】香港足球隊今晚以主場優勢迎戰孟加拉，5萬張門票早已火速售罄，啟德主場館有望再現一片紅海。下午開賽前3小時，啟德體育園外已有逾百名球迷聚集。兩個球迷組織均表示，自今年6月港足對印度的賽事後，已添置新鼓、大聲公、旗幟等物資，希望發揮港隊主場優勢，吸引更多球迷參與其中，「令球隊可以喺好強大嘅氣氛入面比賽」。



香港足球隊10月14日晚在啟德體育園主場館，主場迎戰孟加拉，爭取亞洲盃外圍賽出線。有球迷一早到場購買打氣物品及紀念品，並即刻展示。（梁鵬威攝）

香港足球隊10月14日晚在啟德體育園主場館，主場迎戰孟加拉，爭取亞洲盃外圍賽出線。在主場館外，不少港足球送未開波先興奮，展示打氣橫額拍照。（梁鵬威攝）

香港足球隊10月14日晚在啟德體育園主場館，主場迎戰孟加拉，爭取亞洲盃外圍賽出線。在主場館外，不少港足球送未開波先興奮，展示打氣物品。（梁鵬威攝）

球迷組織「香港力量」成員提早到場，並帶備應援物資今晚出力撐港隊。(任葆穎攝)

香港足球隊今晚以主場優勢迎戰孟加拉，爭取亞洲杯外圍賽出線機會。下午3時許，已有不少穿着港隊球衣的球迷陸續抵達啟德體育園附近。

球迷組織「香港力量」成員恆仔表示，為今場賽事添置不少物資，「始終唔係好似之前咁，百幾二百人睇波⋯⋯以前一隻鼓可能搞掂晒所有嘢，而家四五隻（鼓），今晚啲人都可能會話唔夠聲」。(李振攝)

逾百球迷提早帶備五鼓撐港隊：𠵱家已唔係百幾二百人睇波

球迷組織「香港力量」提早到場準備打氣物資，成員恆仔表示，經過上次啟德主場館港隊對印度的賽事後，有球迷反映鼓聲不夠大，因此球迷會已購買新鼓，又向其他球迷會借鼓，而部份物資昨日才收到，故今日提早到場，並動員20多人準備，「始終唔係好似之前咁，百幾二百人睇波⋯⋯以前一隻鼓可能搞掂晒所有嘢，𠵱家四、五隻（鼓），今晚啲人都可能會話唔夠聲」。

球迷組織「香港力量」成員提早到場，並帶備應援物資今晚出力撐港隊。(任葆穎攝)

他又透露，他們已準備一幅15米乘3米的Tifo，並帶備20多支旗幟。被問對今場賽事有何期望，他認為「唔使對港隊太過冇信心」，港隊今場有主場優勢，足總及其他球迷會都投放很多資源為球隊打氣，希望吸引更多球迷參與其中，「令球隊可以喺好強大嘅氣氛入面比賽」。

球迷組織「波台黐線佬」創會成員「505 」表示，自6月開始籌備不同物資，並為今場賽事增添大聲公、旗幟等。(任葆穎攝)

另一球迷組織「波台黐線佬」創立成員「505 」表示，自今年6月開始籌備不同物資，並為今場賽事增添大聲公、旗幟等。他期望透過打氣支持港隊，震懾對手，並展現主場優勢。他說已喜歡港隊10年，今次專程由英國返抵香港觀賽，希望港隊能贏波。

場館外亦有一批穿着白色球衣的非華裔球迷，支援孟加拉隊，今晚勢必上演戰況激烈的「紅白大戰」。

此外，港鐵宋王臺站周日（12日）起一連三日設有港隊官方限定快閃店，今午3時所見 ，有4款商品包括毛巾及鎖匙等，已經售罄。

至於啟德零售館Nike上周六（11日）開售的主場球衣及港隊外套，今午所見大部份已售罄，只餘下外套部份碼數有存貨。