十一｜旅發局推國慶資訊專頁 提供各景點排隊時間、西貢東壩人流
撰文：歐陽德浩
出版：更新：
十一黃金周將至，內地旅客今年國慶假期長達8日，旅議會預料錄得150萬內地旅客訪港人次。旅發局今日（27日）在網站中新增「國慶黃金周特別資訊」專頁，提供各熱門旅遊景點預計入場所需時間，包括天星小輪各條航線、香港迪士尼樂園等，又提供萬宜水庫東壩最新訪客人流狀況，助旅客根據即時資訊安排行程。
旅發局網站新增「國慶黃金周特別資訊」
為迎接內地旅客十一黃金周訪港，旅發局今日在國慶黃金周專頁中，另外新增「國慶黃金周特別資訊」，除了向旅客介紹國慶節期間舉行的活動外，更提供各大景點、本地及跨境交通等安排，協助他們根據即時資訊安排行程。
提供各熱門旅遊景點預計入場所需時間
去年十一黃金周期間各景點人頭湧湧，專頁開首便提供各熱門旅遊景點預計入場所需時間，包括天星小輪各條航線、香港迪士尼樂園、中環摩天輪、昂坪360、海洋公園及山頂纜車，並附上運作時間。相關數據由景點營運方直接向旅發局提供。
定時更新萬宜水庫東壩每日人流狀況
萬宜水庫東壩近年深受內地旅客歡迎，專頁更提供登山遠足注意事項，例如前往東壩的交通路線詳情，並加入最新訪客人流狀況的連結，點擊後將轉移至漁護署相關網站。若以今日為例，截至下午2時，東壩的人流屬於黃色，即程度為中等，介乎100至499人次。
提供主要景點開放時間表 附各大交通網站連結
此外，專頁也提供其他重要資訊，例如上傳主要景點開放時間表，以及附上各本地公共交通及跨境巴營辦商的連結，包括港鐵、城巴、九巴、新渡輪、中旅跨境巴及永東直巴等。
十一｜廉價内地團遭高壓式銷售影射藥 旅監局：國慶黃金周將嚴打國慶黃金周｜保安局設「口岸通」平台 列各口岸實時平均輪候時間十一黃金周｜入境處料154萬內地客訪港較去年增11% 10.1為高峰期國慶黃金周｜羅淑佩主持跨部門會議 統籌接待旅客預備工作