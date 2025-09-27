十一｜旅發局推國慶資訊專頁　提供各景點排隊時間、西貢東壩人流

十一黃金周將至，內地旅客今年國慶假期長達8日，旅議會預料錄得150萬內地旅客訪港人次。旅發局今日（27日）在網站中新增「國慶黃金周特別資訊」專頁，提供各熱門旅遊景點預計入場所需時間，包括天星小輪各條航線、香港迪士尼樂園等，又提供萬宜水庫東壩最新訪客人流狀況，助旅客根據即時資訊安排行程。



為迎接內地旅客十一黃金周訪港，旅發局已推出國慶黃金周專頁。（網頁截圖）

旅發局9月27日再推出「國慶黃金周特別資訊」一站式專頁。（網頁截圖）

旅發局網站新增「國慶黃金周特別資訊」

為迎接內地旅客十一黃金周訪港，旅發局今日在國慶黃金周專頁中，另外新增「國慶黃金周特別資訊」，除了向旅客介紹國慶節期間舉行的活動外，更提供各大景點、本地及跨境交通等安排，協助他們根據即時資訊安排行程。

「國慶黃金周特別資訊」按此進入

專頁提供各熱門旅遊景點預計入場所需時間，包括天星小輪各條航線。

專頁提供各熱門旅遊景點預計入場所需時間，包括海洋公園及山頂纜車。（網頁截圖）

提供各熱門旅遊景點預計入場所需時間

去年十一黃金周期間各景點人頭湧湧，專頁開首便提供各熱門旅遊景點預計入場所需時間，包括天星小輪各條航線、香港迪士尼樂園、中環摩天輪、昂坪360、海洋公園及山頂纜車，並附上運作時間。相關數據由景點營運方直接向旅發局提供。

專頁提供各熱門旅遊景點預計入場所需時間，包括香港迪士尼樂園、中環摩天輪及昂坪360。（網頁截圖）

截至9月27日下午2時，萬宜水庫東壩的人流屬於黃色，即程度為中等，介乎100至499人次。（網頁截圖）

定時更新萬宜水庫東壩每日人流狀況

萬宜水庫東壩近年深受內地旅客歡迎，專頁更提供登山遠足注意事項，例如前往東壩的交通路線詳情，並加入最新訪客人流狀況的連結，點擊後將轉移至漁護署相關網站。若以今日為例，截至下午2時，東壩的人流屬於黃色，即程度為中等，介乎100至499人次。

萬宜水庫東壩近年深受內地旅客歡迎。（資料圖片／顏銘輝攝）

提供主要景點開放時間表 附各大交通網站連結

此外，專頁也提供其他重要資訊，例如上傳主要景點開放時間表，以及附上各本地公共交通及跨境巴營辦商的連結，包括港鐵、城巴、九巴、新渡輪、中旅跨境巴及永東直巴等。