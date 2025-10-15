全港首座大型食物回收製作中心開幕　每年回收660噸食材製成飯餐

全港首座大型食物回收及製作中心「惜食堂賽馬會食品製作中心」今天（15日）正式開幕。全面投入運作後，中心每年將可回收逾660公噸仍可安全食用的剩餘食材，並製作成逾1,100萬份常規飯餐及軟餐；預料將惠及45,000名有需要人士，同時推動環境可持續發展。



中心由香港賽馬會慈善信託基金撥款超過3.35億元予小寶慈善基金興建，該筆撥款同時支持相關長者軟餐計劃。



惜食堂賽馬會食品製作中心今天正式開幕。（馬會提供圖片）

中心今天正式開幕，政務司副司長卓永興（中）和惜食堂主席梁錦松（左三）等嘉賓出席。（馬會提供圖片）

樓高三層的食品製作中心採用自動化生產線和智慧供應鏈管理，集合食品生產及儲存設施，有助填補膳食支援及特殊膳食需求日益增加所帶來的服務缺口。

除了提升現有常規熱餐、速凍餐及冷凍餐的產能外，中心亦具備能力製作符合「國際吞嚥障礙飲食標準」（IDDSI）的軟餐，以照顧不同人士的膳食需要。

馬會董事胡家驃（中）、惜食堂主席梁錦松（左）與惜食堂創辦人董愛麗（右）在中心合照。（馬會提供圖片）

為約15000名基層長者製作約330萬份軟餐

為期3年的「惜食堂賽馬會『耆樂軟膳・照護同行』計劃」亦將展開，預計為約15,000名基層長者製作約330萬份軟餐，協助他們克服吞嚥困難，有尊嚴地安享晚年。為推動社區參與軟餐製作，計劃亦將為家庭照顧者及非政府機構職員舉辦烹飪班，同時招募超過32,000名社區義工參與食材準備工作。另外，計劃亦將舉辦100場導賞活動或工作坊，讓超過3,000名參加者更深入了解軟餐及惜食減廢。

馬會董事胡家驃：未來擴大捐助項目

馬會自2013年起與惜食堂合作，包括資助其可食用食材回收及膳食製作的營運開支，並與其他非政府機構合作，支援其深水埗廚房的設立。疫情期間，馬會亦與惜食堂合作推出速凍飯餐，讓有需要人士獲得適時食物援助。

馬會董事胡家驃表示，今天開幕的食品製作中心，是馬會與惜食堂合作的新里程。他指，未來馬會將深化跨領域協作，擴大捐助項目對社會的整體成效。