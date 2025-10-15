網約車條例三讀通過　的士小巴商總會批政府溝通不足　求見陳美寶

立法會今日（15日）三讀通過網約車條例。香港的士小巴商總會指，對草案出爐後與政府的溝通情況感到不滿，特別提到當局在未經諮詢下將網約車車齡放寬至12年。就網約車輛發牌數量，該會認為不應單以現時繁忙時間提供服務的車輛數目決定，建議政府可設立「動態」規管機制。



該會又要求與運輸及物流局局長陳美寶等政府官員會面，期望就附屬法例內容反映意見。



香港的士小巴商總會。（林遠航攝）

香港的士小巴商總會發言人翁國豪。（林遠航攝）

總會：政府無就網約車車齡上限12年諮詢過業界

香港的士小巴商總會發言人翁國豪表示，自條例草案公佈以來，與政府的溝通並不理想，透露該會曾多次致函相關部門，包括特首及司長，但僅收到普通書面回覆，未能就業界的核心關切進行有效討論。「我們希望的是一個直接的溝通聯絡，可以與局長會面，而不是單靠書信往來。」

翁國豪又提到，政府在修改草案將網約車車齡上限放寬至12年前，未有諮詢過業界，形容政府只是單方面聽取「某業界」的意見。另一方面，當局規定的士加入的士車隊時，車齡不得超過三年，他認為放寬網約車車齡上限對的士業界不公。

立法會今日（15日）三讀通過《2025年道路交通(修訂)(網約車服務)條例草案》。（立法會直播截圖）

指對違反「人車合一」車主「罰則係唔夠重」 倡定額罰款平台

草案又列明，若違反「人車合一」規定，即網約車車主將車輛交予他人駕駛，最高可罰款一萬元。翁國豪直言「罰則係唔夠重」，稱最高罰款為一萬元，實際法庭判罰可能只有一、二千元，難以杜絕違規行為。

他強調，網約車平台在管理司機和車輛方面負有重大責任，因為平台掌握所有數據。他建議應將罰則重點放在平台身上，加強其監管責任，又認為可以定額罰款以確保判罰的嚴重性。

促以「動態」機制釐定網約車數目

談及網約車發牌數量，翁國豪強調，數量釐定必須基於全面的客觀數據，而非憑空估算，「不能單純靠把口就說三千個牌或一萬個牌，這是不負責任的說法。」他建議政府深入了解繁忙時間與非繁忙時間的實際載客需求，又認為政府可參考三條過海隧道的不同時段收費模式，探討設立「動態」機制，規管同一時間內實際運行的網約車數量。

對於新法例對的士牌價的影響，翁國豪表示，業界更關心的是整個行業的長遠前景及司機的營商環境。他相信行業若能夠健康發展，司機有穩定收入，牌價自然會反映其應有價值。