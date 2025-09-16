網約車規管︱田北辰反對「一車一司機」　倡准5人登記車盡其用

立法會周二（16日）討論網約車規管草案，實政圓桌立法會議員田北辰表示，支持向市民提供合法網約車，樂見爭取多年終有成果。但他表示，政府從諮詢方案到正式草案的最大轉變，是他反對當中規定「一車一司機」，認為條例草案應該鼓勵「車盡其用」，建議每輛車可登記5位司機。



圖為2025年9月16日，立法會周討論網約車規管草案。（實政圓桌YouTube短片截圖）

未能有效同靈活使用網約車輛資源

田北辰表示，自己2016年已要求向市民提供合法網約車，但他與大型網約車平台均認為，「一車一司機」規定太嚴厲，未能有效同靈活使用網約車輛資源。他舉例說，若車主為家中父親，母親駕車接送子女上學放學之間，有些空檔時間可接單賺錢，但在「一人一車」的綑綁下，便抹殺利用資源的機會。 至於運物局長在會上提及擔心保險問題，田北辰則指車主可決定加購涵蓋多人的保險。

田北辰指出，網約車平台雖反對「一車一司機」，但也反對一車有過多司機，因為涉及人臉識別、帳號同拆帳等問題，涉及太多單位就易有爭拗。實政圓桌因此建議，政府考慮每架車可以登記5名合資格司機，讓每架車可以有機會多接單。業界亦都建議，車輛許可證在一年續牌期內，可以轉換登記司機，確保「車盡其用」。

圖為2025年9月16日，立法會周討論網約車規管草案，運輸及物流局局長陳美寶出席。（實政圓桌YouTube短片截圖）

業界有監管流程防假冒司機

對於如何防止「偷雞」假冒司機，業界指一直有監管流程，例如已採用司機人臉識別，會不定時抽檢。而每當司機值勤時，會將相片同資料上載平台，讓乘客都可以核對司機身份。加上每名司機、每張單都有記錄，假如服務或者駕駛態度惡劣，除無法續期網約車，駕駛證也可能被吊銷。他又指，部份人擔心如限制「一車一司機」，可能增加「call車」難度，尤其是深夜凌晨時間，一車多名司機就能增加成功「call車」機會。

田北辰表示，運物局在會上回應稱，認同要確保市民有良好的「call車」體驗，但認為「一車多司機」的建議涉及拆帳、租務及監管等複雜問題，需要進一步細化研究，歡迎田北辰繼續就此溝通。