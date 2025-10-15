立法會三讀通過網約車條例　首批持牌平台料明年第四季開始營運

立法會今日（10月15日）三讀通過《2025年道路交通(修訂)(網約車服務)條例草案》。條例草案的目的是引入網約車服務的規管框架，規定提供網約車服務的平台、車輛及司機均須領取牌照或許可證。條例草案通過後，首批持牌平台預計將於2026年第四季開始營運。



網約車發牌數量未有定論，但政府已表明會有上限，預計明年上半年以附屬法例處理。有議員憂網約車過多會引發交通擁擠，希望當局在釐定網約車數量審慎考慮香港人口、發展密度和道路承載力。有議員建議政府建立科學的動態配額模型，綜合考慮交通流量、人口密度和的士數量，並定期檢討。



網約車（資料圖片）

無牌提供服務最高罰款100萬元、監禁一年

條例草案規定提供網約車服務的平台、車輛及司機均須領取牌照或許可證，任何人若無牌提供網約車平台服務，屬違法行為，最高可被判處罰款100萬元及監禁12個月。政府初步估計會有數個網約車平台公司能夠符合申請資格和入場門檻。

另外，政府建議容許平台可自訂車費，但須於行程開始前讓乘客知悉收費安排。條例訂明，政府有權在有需要的情況下，規管收費安排。

陳紹雄建議政府考慮讓網約車平台承載保險，平台和司機「每程攤分」，降低保險費用。（立法會直播截圖）

陳紹雄倡平台和司機攤分保險費用

選委界陳紹雄表示，就規管網約車社會有不同意見，包括網約車數量、車齡限制、車資及保險問題都引起廣泛討論，他認同要先建立主體法例再處理細節。在網約車數量這一立法爭議上，陳紹雄指香港接近九成出行人士使用公共交通服務，個人化點對點交通服務約佔其中6%。他指，網約車太多會引起交通擠塞，希望政府要在釐定網約車數量時，要審慎考慮香港人口、發展密度和道路承載力。

對於條例草案訂明，提供服務的網約車要購買第三者責任保險，他表示支持，惟擔憂保費過高，阻礙司機入場。他建議政府考慮讓網約車平台承載保險，平台和司機以「每程攤分」的概念，降低保險費用。

田北辰希望政府考慮，每架車可以登記5個合資格司機。（立法會直播截圖）

田北辰倡每輛車登記5個司機

實政圓桌立法會議員田北辰表示，非常反對「一車一司機」的規定，業界反映該規定太嚴厲，不能靈活使用網約車的資源，因不能令一個家庭的不同成員，在不同時段接單，不過業界也反映不希望「一車無限司機」。田北辰希望，政府可以考慮每架車可以登記5個合資格司機。

他又建議，如果發出車輛許可證的數量有限，可以允許在車輛許可證的一年續牌期時，改變登記司機，「確保可以用盡架車」。

江玉歡指，香港路面空間有限，建議當局建立科學的動態配額模型，綜合考慮交通流量、人口密度和的士數量（立法會直播截圖）

江玉歡冀政府出方案 避免的士牌照價值大幅波動

江玉歡支持條例草案，惟冀政府清晰思考網約車的定位，是的士的補充、還是高端服務的提供者，因為定位關係到公平競爭。對於條例草案建議司機牌照數目不設上限、惟可營運的車輛數目有上限，江玉歡認為，香港路面空間有限，建議當局建立科學的動態配額模型，綜合考慮交通流量、人口密度和的士數量，並定期檢討。「保障道路承載力的同時，要為傳統的士行業，同埋優質的的士車隊留下呼吸空間。」

她又提醒，現行的的士牌照和本港銀行體系深度捆綁，若政策設計不當，會引發牌照價值大幅波動，如紐約一般出發司機破產潮和銀行壞賬危急，甚至引發小型金融震蕩。她建議政府日後要有風險緩衝方案。

張欣宇建議政府研究引入一個網約車牌費調控機制，根據網約車司機提供服務的時間去釐定牌費水平。（立法會直播截圖）

張欣宇倡網約車牌費依據服務時間擬定

新界北立法會議員張欣宇表示，規管網約車總量極具挑戰性，需要提前明確的是，確定網約車總量目的是不令網約車供應出現極端的變化，即不應過分減少，令市民「call唔到車」，也不會一下子湧入大量網約車，影響的士業界的生計。

張欣宇建議政府研究引入一個網約車牌費調控機制，即根據網約車司機提供服務的時間，去釐定牌費水平。「譬如佢上線時間越長，越像全職司機，牌費相應增加。如果兼職，牌費相對較低。」他希望用該機制佢維持網約車總數合理的狀況，甚至能令全職網約車司機考慮轉入經營成本更低的的士行業，令行業補充新血，「達到雙贏」。

運輸及物流局局長陳美寶表示，限制網約車數目旨在減少交通擠塞及避免市場惡性競爭。（立法會直播截圖）

陳美寶：今年11月合併網約車及的士筆試

就着個別議員指「人車綁定」的規定過於嚴厲，希望政府放寬規定，運輸及物流局局長陳美寶作總結發言時強調，人車綁定是為吸引有意提供優質網約車服務的人士，避免衍生網約車租賃市場，杜絕黑工司機。

她又指，為了壯大司機供應，將來會合併網約車和的士的筆試，已經持有的士執照的人士，無須再次考試就能申請網約車駕駛許可證，預計今年11月實施新筆試安排。

至於限制網約車數目，陳美寶表示，若不限制發牌會導致交通擠塞、影響公共交通生態和高效營運、導致市場惡性競爭等，故需要訂定數目，作決定時會考慮市民體驗、平台營運和道路承載力等因素。