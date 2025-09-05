網約車規管｜車主司機須同一人　陳美寶稱可免炒牌及衍生租賃市場

【網約車 / Uber／高德打車／滴滴出行】2025年道路交通（修訂）（網約車服務）條例草案》今日（5日）刊憲，草案其中一條便提到，只有個人名義登記的私家車方可申請車輛許可證，並須由登記車主駕駛其登記車輛，否則即屬違法，最高可罰款一萬元。運輸及物流局局長陳美寶今早在電台節目中表示，「人車合一」可避免衍生網約車租賃市場，亦可避免許可證淪為具炒賣價值的資產。她又指，有關要度有助平台清晰監管，並可杜絕「黑工」。



2025年道路交通（修訂）（網約車服務）條例草案》今日（5日）刊憲，草案其中一條便提到，只有個人名義登記的私家車方可申請車輛許可證，並須由登記車主駕駛其登記車輛，否則即屬違法，最高可罰款一萬元。（資料圖片）

陳美寶在港台節目《千禧年代》中表示，將網約車與司機綁定，是為了體現共享經濟模式。而網約車輛必須由本人提供服務，不可出租的規定，既可確保服務質素，亦可避免衍生網約車租賃市場，同時避免許可證淪為具炒賣價值的資產。

她又指近日社會關注個別個案，涉及有人並未持有香港身份證、或工作許可而非法從事網約車服務，她認為「人車合一」有助平台清晰監管，並可杜絕「黑工」。陳美寶續說，當局亦曾與保險業界有初步洽談，意見反映「人車合一」有助業界釐清責任及風險；希望可有序發展網約車市場。

運輸及物流局局長陳美寶認為「人車合一」有助平台清晰監管，並可杜絕「黑工」。（資料圖片/廖雁雄攝）

陳美寶又表示，「人車合一」的決定是經衡量過各方意見而定，相信是比較有效的方法，在網約車規管條例剛推出時可以有清晰規管，推行時亦可以市民安全為依歸。她另說，除法例草案規管，的士筆試亦將簡化，並最快在今年第四季實行，日後與網約車筆試合併為通用考試，希望鼓勵更多人入行。她強調當局的願景是令點對點出行服務全新、更年輕化 及更現代化。