2025護照排名｜亞洲包辦三甲　星洲蟬聯榜首　香港170免簽地排18

英國倫敦移民顧問公司Henley & Partners近日公布最新「亨利護照指數」（Henley Passport Index），在199個國家或地區護照中，亞洲三地的護照排名三甲，依之為新加坡、南韓及日本，香港排名比去年微升一名，名列18，可免簽證通行170個國家和地區。



2025年「亨利護照指數」中，香港護照排名第18，内地護照排名第64。（資料圖片）

Henley & Partners公布2025年「亨利護照指數」，護照排名前三的國家均來自亞洲，分別為可免簽前往193個目的地新加坡、190個免簽國的南韓及189個免簽國的日本。

香港特區護照以免簽170個國家和地區，名列18，比去年微升一名；澳門特區護照擁有142個免簽目的地，排名第35位；台灣護照可前往136個免簽地，位列第37位；內地護照今年排名第64，較去年跌2名，可免簽進入82個地方。

歐洲國家多數在排名前五，如：德國、義大利、盧森堡、西班牙和瑞士可免簽前往188個國家與地區，並列第4名。奧地利、比利時、丹麥、芬蘭、法國、愛爾蘭及荷蘭可免簽前往187個國家與地區，並列第5。

美國護照在2014年曾居榜首，今年7月仍勉強守在前十名，但如今進一步下滑，更跌出十大，以180個免簽地排名12。