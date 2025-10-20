啟德Henley Park業主指廁所滲漏兼流黃泥水　物管處派員清洗水箱

啟德Henley Park有業主投訴由入住起，廁所水箱即有滲漏問題，導致牆邊產生結晶，廁所更時不時流出帶沙石的黃泥水。業主稱多次向管理處及發展商反映，惟未獲妥善處置。



對於有關情況，Henley Park物業管理處偉邦表示，已即時派員檢查大廈沖廁水水箱，並安排技工為單位沖廁水水箱清洗服務；水務署則稱，8月時有屋苑住戶反映廁水呈黃色及有沙的情況，經視察地下沖廁水水缸，無發現沖廁水呈黃色和有沙石。



業主指，因滲漏問題，廁所後牆腳及地面有晶體。（業主提供相片）

業主指水箱滲漏致牆角出現結晶 冀能在3年維修保養期內處理

恒地旗下的Henley Park再被指收樓後執修不完善。有花費逾800萬元購入新樓的業主張先生（化名）表示，自2023年收樓並遞送執修單後，發展商僅修繕部分缺陷，仍有約20處瑕疵未完成執修，包括地磚崩裂、牆身及玻璃污漬、廁所鏡櫃門身凹陷及甩油等。

其中最嚴重的問題是廁所水箱滲漏及時常流出帶沙石的黃泥水。業主表示，「由Day 1（第一日）入住時，沖廁時已不斷有黃泥沙石水流出，更因滲漏問題，牆角出現結晶」，曾多次向發展商投訴，冀能在3年維修保養期內處理問題。

發展商認為須拆裝坐廁徹底檢修 建議更換水箱配件一併處理

就黃泥沙石水問題，根據業主與發展商的電郵，發展商曾回覆稱，沖廁用的海水水質符合水務署規定，建議住戶定期清理沖廁水箱，減少沉澱物。就滲漏問題，發展商表示，2023年年尾檢驗後未發現滲漏，2024年再次檢測後，認為解決該問題須拆裝坐廁徹底檢修，建議業主連同更換水箱配件一併處理。

由恒基發展的Henley Park位於啟德沐泰街8號，平均呎價逾21,000元。（資料圖片 / 廖雁雄攝）

業主指發展商僅更換沖廁水按鈕 多次推脫修繕缺陷

業主指，在《香港01》向管理公司及發展商查詢有關問題後，管理公司已派人清洗廁所水箱及黃泥沉積物。不過，張先生表示發展商仍未處理廁所滲水的問題。

時隔收樓逾兩年，張先生表示發展商僅更換沖廁水按鈕，但未有其他行動及修繕措施，包括拆裝坐廁，至今廁所後牆腳及地面仍因滲漏問題而有晶體。張稱除了上述問題外，曾多次要求發展商修繕執修單列出的缺陷，但他指對方多次推脫，「用私樓價錢，但只得到公屋質素不合理。」

物管公司：沖廁水雜質可能導致閘閥未能正常運作令水箱溢滿

就有關事件，偉邦管理公司回覆表示，沖廁水雜質可能導致個別單位沖廁水箱閘閥未能正常運作，造成水箱溢滿，令牆身出現結晶。偉邦其後補充，由9月19日起管理處特別安排駐屋苑技工，為已登記的單位免費提供單位沖廁水水箱清洗服務，將會密切留意情況並適切跟進。

水務署回應稱，曾接獲Henley Park住戶及管理處反映管苑沖廁水呈黃色，派人視察後未發現沖廁水有異常情況。

驗樓師霍維德。（資料圖片 / 廖雁雄攝）

驗樓師：颱風後及海面大浪日子 抽上來鹹水會較污濁

驗樓師霍維德看完相關圖片後表示，廁水的隱藏水箱漏水，過濾後出現鹽粒造成結晶，建議住戶若未過保養期，可向管理處反映有關問題，並在旁寫上急需處理的字眼。

至於沖廁黃泥水的現象，霍表示，一般大廈鹹水缸內沒有任何過濾系統或特意興建的沉澱區阻隔牆，故此鹹水質量視乎政府的抽水區，逾近海邊的住宅，在颱風後、海面大浪的日子，抽上來的鹹水會更污濁。

若然發現這種泥水長期出現，他建議業主自行沖水5次至10次，若然顏色逐次減弱退色，代表污濁的鹹水已經淡化及被沖走。若再次發生，則無需再測試，可直接向管理處投訴；大廈物管部則有必要檢查鹹水缸內沉積海水泥的狀況，及檢查最近及對上清洗水缸底的次數是否合適。