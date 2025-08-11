啟德Henley Park業主不滿地板長期有聲　發展商拖拉年半終肯執修

有斥近一千萬元購入啟德Henley Park兩房單位的業主指，自收樓後逾一年半，單位仍有不少問題，除了大量修繕釘痕外，更疑地板空鼓，經過廁所門口時會發出噪音。業主曾多次去信發展商恒基兆業地產要求繼續跟進，亦從未簽署滿意書，惟恒地職員回應視察後已符收樓規例，不再跟進。據悉至少10位業主單位仍有執修問題。



驗樓師霍維德上門檢驗後表示，該單位部分地板底板有些鬆的響聲、亦有高低級地板，另外使用釘固法修繕後的補丁位未如理想。律師朱寶琼指，法律上亦沒有明文規定收樓標準，故發展商及業主常就工程執修事宜出現爭拗，建議政府可考慮修訂《一手住宅物業銷售條例》，明確執修標準，設立相關罰則保障消費者權益。



恒地表示，已完成該單位業主在Henley Park入伙期間提交的修葺要求，項目提供3年保固期，將遵從樓宇買賣合約的規定履行保修承諾，妥善處理單位業主提出的合理檢修要求。據悉，在《香港01》訪問業主後數日，發展商已聯絡業主有關執修事宜。



由恒基發展的Henley Park位於啟德沐泰街8號，平均呎價逾21,000元。（廖雁雄攝）

收樓後驗樓師發現有逾60處要執修 2個月後再復檢發現仍有不少問題

業主李先生於2023年斥千萬元購入啟德Henley Park，10月收樓後尋驗樓師檢驗，發現有逾60個需要執修之處。李先生遂發信予發展商預約執修，發展商於同年12月寄信聲稱完成修繕。但當第二位驗樓師復檢後，卻發現仍有不少位置需處理，李先生其後再就相關問題發出修繕單。

業主李先生於2023年斥千萬元購入啟德Henley Park，10月收樓後尋驗樓師檢驗，發現有逾60個需要執修之處。（廖雁雄攝）

指修繕員工無實測發聲地板 數日後發展商發信稱已符執修標準

李先生一一指出問題，「惡夢」理應完結，可惜事與願違。收樓逾5個月，單位問題仍未全數解決。李先生指，修繕方判頭曾到場「視察」情況，但員工僅僅離遠拍攝業主指出有問題地板的相片，並未真正觸碰或踩踏地板檢視。判頭視察後數日，發展商寄信指地板已符合執修標準，不會再修繕。

每逢李先生經過單位浴室外的地板，地板都會發出刺耳聲響。（廖雁雄攝）

業主：發聲地板位置正處浴室外 每次行過都有刺耳聲響

李先生指問題仍存在，即使無視以釘固法修繕後遺留的釘痕，亦無法忽視每次走過地板時，當處發出「吱——呀——」的刺耳聲響。雖然價單及收樓通知列明3年保養期，但業主李先生擔憂入住後，發展商推卸修繕責任，故收樓後約一年還未入住。李先生眼見發展商未再回覆其電郵，向消委會及一手住宅物業銷售監管局投訴後無果，執修無望，最後才無奈選擇入住。

惟入住後他時刻受地板聲音滋擾，李先生表示地板位置正處浴室外，日常必定會經過該位置，「刺耳的聲響對我和家人情緒造成極大困擾。」李先生稱，因為信任恒地服務質素故購此地為新婚安樂窩，未料與預期不符，十分失望。

驗樓師霍維德表示，該單位最主要的缺陷為地板的底板有些鬆的響聲及地板有高低級，發展商應幫忙修繕。（廖雁雄攝）

驗樓師實地視察：地板底板鬆致發出響聲 另高低不平及顏色不均

面對業主的申訴，《香港01》找來驗樓師霍維德幫忙，檢視這個先後執修多次的476平方呎兩房單位，究竟為何遲遲未能完成修繕。

霍維德檢驗後表示，該單位最主要的缺陷為地板的底板有些鬆的響聲及地板有高低級，發展商理應幫忙修繕。另外，他指出有些位置補丁過多及顔色明顯，影響美感，相關問題涉及執修師傅手藝。

發展商曾用「釘固法」修繕地板，修繕未夠一年半，現時已有釘子突出地板。（廖雁雄攝）

單位地板高低不平及有縫隙，業主指發展商從未修繕該處。（廖雁雄攝）

估計釘固法「落釘」位不恰當 木質地板冷縮熱漲致釘子浮起

至於為何地板執修數次後仍有問題，是否與發展商用錯修繕方法有關？霍維德解釋，發展商聘請的執修師傅使用的方法為「釘固法」，是現今主流執修方法。不過，木質地板會冷縮熱漲，若初次執修時「落釘」位不恰當，或會導致地板問題更易復發，以及釘子位置浮起。

驗樓師霍維德檢驗後發現多處需執修，橙色貼紙為有問題位置。（廖雁雄攝）

驗樓師料發展商與業主或有誤會 修繕判頭説辭及證明成關鍵

驗樓師霍維德表示，一般來說，發展商不會不理會業主的修繕要求，相信該個案中斷或有誤會。他亦指，發展商依賴中間人——即是修繕判頭的説辭及證明，判斷是否修繕完成。他更補充到，發展商修繕完成後，往往會讓業主簽署滿意紙，才會結束檔案。

但問及曾否簽署滿意紙或者發展商有否問及相關問題時，李先生表示：「從來都沒有。」

對於有意購房的市民，霍維德提醒業主，發展商執修完成後切記再檢查，亦應該在不同角度拍下執修位置的照片，以確保之後需與發展商協調時有相應證據。

律師：業主未有簽署任何不追究文件 問題不應被視作已解決

律師朱寶琼表示，香港有不少業主因執修問題投訴發展商的個案，多以私人方式個別解決，較少訴諸法庭。她認為主因可能有二：一、索償金額不高的個案，一般在小額錢債審裁處處理，未必特別撰寫案例報告供公眾參閱；二、在區域法院或高等法院審理的個案，涉及索償金額達較高水平，因此個案問題需十分嚴重，才可合理化訴訟。按香港目前情況，暫時未見有發展商於執修方面有重大缺失或與買家有嚴重分歧，令發展商漠視其他因素，例如商譽，與買家對簿公堂。

衛達仕律師事務所企業法律顧問團隊合夥人朱寶琼律師。（受訪者提供）

另外，朱寶琼提及現行法律未明確規定執修期限，亦無明文規定執修及收樓的標準，故發展商及業主常就工程標準出現爭拗及分歧。她指出，由於《一手住宅物業銷售條例》的用字為賣方於「合理地切實可行的範圍」，盡快自費作出補救，因此就算訴諸法律途徑，每個個案都必須視乎實際情況，方可評定何謂「合理地切實可行的範圍」。她建議，政府可考慮修訂條例，明確執修標準和期限，設立相關罰則以保障消費者權益。

她亦指出，若物業中有同一問題執修後仍反覆出現，業主又未有簽署任何不追究的文件，正常情況下該問題不應被視作已解決。如問題復發並非因業主行為導致，則發展商仍需承擔保養期內的責任。