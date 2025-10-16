牛池灣村清拆｜市區寮屋今早「封村」　村民須遷出嘆仍未獲安置

政府計劃拆卸牛池灣村興建公屋，地政總署早前張貼法定通知，要求受牛池灣村第二階段發展影響的居民在今日（16日）前遷出。今早，地政總署人員以圍欄封起村口，村民不可隨意進入。有在牛池灣村居住超過30年的村民指，沒收到相關通知，今早回家時才發現村口被封起，另有居民因單位部份位置屬僭建，至今未獲安置單位，不滿當局在登記時從沒提過相關要求，令他們沒法提前部署。



政府計劃拆卸牛池灣村興建公屋，地政總署早前張貼法定通知，要求受牛池灣村第二階段發展影響的居民在今日（10月16日）前遷出。（廖雁雄攝）

地政總署人員今早以圍欄封起村口，村民不可隨意進入。（廖雁雄攝）

今早9時，多名地政總署人員在牛池灣村口放置圍欄，禁止村民進出，數名警員亦在場。有人員拿起鐵鎚、電鑽等工具進入村內。

地政總署今早未清場 村民引述地政總署人員：隨時可能清場

至10時半，牛池灣村解封，部份村民才獲准進入。有村民指，今日地政總署未有清場，不過有人員告訴他們「隨時可能清場。」

村民張先生今日進村時，一度被地政人員攔截。（廖雁雄攝）

村民張先生今日進村時，一度被地政人員阻止，對方指署方正收地，着他稍後再進入。張先生在牛池灣村經營一間車房，並另有數間寮屋單位供其伙計居住。他引述政府人員指，由於他的單位部分地方屬僭建，故不符合安置資格。

張先生批評30多年前買入單位時，不知道有僭建問題，加上3年前政府進行人口凍結登記時，未提及單位的僭建問題和相關安置要求，令伙計沒法提前部署去向。他希望政府盡快向受影響村民提供安置方案，「我哋30、40年前落嚟時，間屋已經係咁，點知邊個位僭建唔僭建；你登記前就應該同我哋講，個單位唔合法，唔好幫我哋登記，但你就畀假希望我哋，叫我哋等（安置）⋯⋯依家又冇安置又要收。」

在牛池灣村居住逾40年的毛先生，今早6時許外出，回家時才發現村口被封起。毛先生說目前仍居於村內，因資格問題未獲安置方案，打算暫居兒子家中。「佢就話幫我處理緊（資格問題），但我都唔知佢突然封村⋯⋯我今朝都仲喺到，張床都仲喺到。」

陳小姐早前已經搬出，今日打算回家取回部分傢俬，惟到場後才發現地政總署已經封起村口。（廖雁雄攝）

政府提供屯門安置單位 兒子牛池灣讀小學 爭原區安置不果

另一名居民陳小姐早前已經搬出，今日打算回家取回部份傢俬，惟到場後才發現地政總署已經封起村口。陳小姐指，政府向他們提供屯門安置單位，惟她的兒子在牛池灣就讀小學。她曾向政府反映希望原區安置不果，最終需另找單位。

牛池灣村是市區僅存的鄉村之一，政府在2019年提出重建牛池灣村市區寮屋村，以龍池徑以北南兩邊劃分，在龍池徑以北至永定道是屬重建範圍。

政府文件顯示，政府曾於2023年2月通知有關土地使用者預計遷出日期，並於今年7月16日張貼法定通知，要求受牛池灣村第二階段發展影響的居民在10月16日前遷出。