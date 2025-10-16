居屋啟悅苑單位牆身流出水柱　房署：懷疑業主擅改單位加水喉

近日網傳一段疑於居屋啟德啟悅苑單位拍攝的片段，從畫面所見，有水從單位的石屎牆身流出，發帖人質疑居屋施工質素差。不過影片所見，本來的明喉已移除並改入牆身，並非房屋署交樓時狀況。



房屋署對事件表示關注，指經觀察有關片段後，懷疑問題或因業主擅自改裝單位所致，提醒業主進行工程前，應就改動方案諮詢建築專業人士意見。



德德啟悅苑,。圖為今年3月興建中情況。（資料圖片）

自稱裝修師傅稱在牆身鑽孔後流出水柱 質疑施工質素

有網民昨日（16日）於在社交平台threads上傳短片，指啟悅苑一個尚未入伙的單位牆身疑夾縫漏水，牆身佈滿水迹。發帖人自稱是裝修師傅，在牆身鑽孔時，有水從本應不是水喉的地方流出，懷疑牆身有積水，認為新建成居屋的施工質素。

從片段中可見，水龍頭下方的牆身有一個孔洞，有水柱從中噴出，發帖人表示，該處沒有喉管，漏水屬不尋常情况。

有網民留言直指是問題出於該屋苑屋使用組裝合成法（MiC）建造，不過該屋苑只是採用了混凝土「立體預製浴室及廚房」建築法，跟之前其他不少公營房屋相同。

片段顯示，疑似啟悅苑某單位内有水柱從牆身噴出。（threads@chin_tsan）

片段顯示，牆身布滿水迹。（threads@chin_tsan）

房屋署：部分石屎牆身已被拆除、水龍頭位置曾被改動

房屋署回應指，經觀察有關片段，發現涉事單位的部分石屎牆身已被拆除，水龍頭的位置亦曾被改動，懷疑業主在單位擅自加裝水喉，並暗藏於牆身中。

當局提醒業主，在進行工程前，應參考「裝修指引」建議、確認工程符合大廈公契，以及諮詢建築專業人士的意見。若改動處理不當導致漏水或影響樓宇結構，有可能會影響毗連單位，住戶須負上有關責任。

呼籲業主盡快聯絡管理處 以便房署會實地了解是否違規改動

房屋署表示，暫時沒有接獲有關投訴，呼籲有關業主盡快與屋苑物業管理處聯絡，房署會實地了解實際情況，檢查是否違規改動。

啟悅苑所有單位採用混凝土「立體預製浴室及廚房」建築法，啟悅苑售樓書列明業主不得干擾、改動、變更或拆除任何結構性的構件。