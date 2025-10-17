HKIS國際學校管理風波　路德會批未實報房產無出售限制　校方否認

香港國際學校（HKIS）管治風波繼續發酵，雙方在學費過高 、學校貴族化、擁28億元儲備、變賣校園四個方面，說法迴異。美國路德會昨日（16日）接受多間媒體訪問指，學校管理公司Hong Kong International School Association Limited（HKISAL）財政狀況良好，名下3棟分別位於淺水灣、赤柱及大嶼山的物業，估值合共超過6.5億元，而且沒有出售的限制，與校方早前聲稱資產不能變賣的說法有矛盾，對校方引起誤導感到失望。



同日，HKISAL發聲明反駁，強烈譴責美國路德會「抹黑」，校方承認有3個單位已出租，不過，位於淺水灣及赤柱的物業為員工宿舍；而位於大嶼山大東山上的一間石屋，則已無法居住，由中大保育研究。



位於大潭的HKIS中學校舍。（梁鵬威攝）

路德會：擁3建築估值合共超過6.5億元 無出售限制

美國路德會指，HKISAL向學校社群報稱，公司旗下的物業不能被出售，但其實以無限制租賃的形式擁有3棟建築，在差餉物業估價署的估值合共超過6.5億元，他們可選擇將物業出售。路德會指，HKISAL於2021年抵押了一棟位於淺水灣的公寓，以取得7.2億元的銀行融資。

美國路德會曾指控學校儲備相等於47個月營運開支，校方則反駁可動用儲備只夠6個月學校營運。路德會再提出了數點，力證HKISAL的財政狀況良好，例如截至2024財年的5年內，其營業盈餘接近8億元、擁有超過28億元的財務儲備等。

一名路德會資深代表指，路德會堅持對HKISAL財務管理的合理擔憂，並對HKISAL誤導學校社群的行為感到失望。他指，對方迄今為止尚未與路德會進行任何和解談判。他強調，路德會始終致力於最大限度地減少對學校社群的干擾，並將繼續制定計劃，以便在必要時順利過渡到新的Hong Kong Pacific School。

校方管理層稱三物業已出租 作為教員宿舍、保育用途

同日，HKISAL亦發聲明回應，強調他們是非牟利機構，原則是提供最佳學習環境予學生。他們形容路德會的指控「誤導」，稱位於淺水灣及赤柱的物業被用作員工宿舍。

至於位於大嶼山「度假村」，是位於大東山「爛頭營」石屋。校方指，它在1970年代由傳教士贈予香港國際學校，目前不適合居住，現由中大研究保育，亦作為學生實地考察和探索項目。校方承認3個單位已出租，以「確保最佳利用」。

他們指，公司一直對家長保持財務和營運的公開透明，所有經審計的帳目亦已提交給教育局，供公眾查閱；而以上提及的物業均已為學校社群所知。

他們亦強調，公司一直努力解決與路德會的分歧，以將對學校社群的影響減到最低。他們亦反指沒有收到路德會的見面邀請。路德會現時已入稟高等法院控告HKISAL違反雙方所訂營運協議。