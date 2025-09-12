HKIS國際學校創辦團體控告學校管理公司違協議　拆解雙方4大爭議

天價學費的香港國際學校 (HKIS）的創辦團體美國路德會（LCMS）與由其指派的學校管理公司Hong Kong International School Association Limited (HKISAL）爆發「內戰」，美國路德會周二（10日）入稟控告HKISAL違反經營協議，索償約1,300萬元，雙方周三（11日）隔空開戰。



雙方在學費過高 、學校貴族化、擁28億港元儲備、變賣校園四個方面，說法迴異。其中美國路德會指學校儲備相等於47個月營運開支，但校方則反駁可動用儲備只夠6個月學校營運。



香港國際學校 (HKIS）中學校舍位於大潭紅山道1號，2025/26學年全年學費介乎227,300- 253,400元，用地由政府以象徵式費用撥予營辦學校。（梁鵬威攝）

香港國際學校 (HKIS）中學校舍位於大潭紅山道1號，2025/26學年全年學費介乎227,300- 253,400元，用地由政府以象徵式費用撥予營辦學校。（梁鵬威攝）

美國路德會向管理HKIS公司索償1363萬

香港國際學校 (Hong Kong International School，HKIS）於1966年創校，現時在淺水灣及大潭分別設有小學及中學校舍，用地由政府以象徵式費用撥予營辦學校。

學校由美國路德會（The Lutheran Church – Missouri Synod，LCMS）創辦，教會委託Hong Kong International School Association Limited（HKISAL）管理學校。

美國路德會入稟高等法院，批評HKISAL將學校當作一盤生意經營，如出售數百萬元的學券，讓債券持有人子女有「優先名額」，學校淨資產高達28億元，亦違反該會以慈善模式辦學的理念；宗教課程包括探索冥想和瑜伽等，亦違反該會的宗教原則。路德會現向HKISAL索償1,363萬港元，及禁止它以違反協議的方式經營學校。

▼HKIS香港國際學校知名校友▼



+ 2

爭議一 學費過高

美國路德會：將學校當成「盈利企業」

美國路德會董事會主席裴哲信受訪稱，自2022年開始發現HKISAL涉違反《營運協議》中26項條款，當中最根本的問題是財政管理失當，並指HKISAL收取高昂的學費及優先入學債券等，將學校當成「盈利的企業」，「從學生的父母身上取得愈來愈多錢」，有違該會非牟利初衷。他指雙方多次在美國和香港會談，惟未能達成協議，對方亦否認違約。

被問香港學費較上海等地的學費低，為何仍指其學費過高？裴哲信表示，HKISAL不只收取學費，更有其他強制性收費，估計每年每名學生合共30萬港元。他指HKISAL過去5年已賺取近8億元盈利，亦無按合約要求提供獎學金。

校方：維持高教育質素

香港國際學校（HKIS）董事會成員Harold Kim回應指，學校提供美國式教育，而根據教育局對國際學校的規定，最少70%學額須預留取錄非本地生。為了引入英美教師來港授課，維持高教育質素，因此學費相對較高，又指近八成學費用於師資。

香港國際學校（Hong Kong International School，HKIS）各級上學期學費。

香港國際學校（Hong Kong International School，HKIS）各級下學期學費。

爭議二 學校貴族化

美國路德會：非只為富裕家庭服務

美國路德會強調，應開放予所有人就讀該校，而非只為富裕階層服務。

校方：雙方對基督徒定義有分歧

學校董事會成員Harold KimHarold Kim稱，學校同樣認為最重要是尊重所有人的精神，惟雙方對基督徒的定義有分歧，舉例部份學校成員被指並非基督徒。

香港國際學校早於1964年開始籌辦，其淺水灣校舍在1967年正式開學。（官網圖片）

爭議三 擁28億港元儲備

美國路德會：相等於47個月營運開支

美國路德會另指，雖然HKISAL聲稱學費用於維持校園運作，惟截至2024年6月，其財務儲備超過28億港元，估計相等於47個月營運開支。該會指，教育局指引提及學校的財政儲備須足以應付至少四個月的營運開支，並稱若按局方建議的四個月作計算單位，HKISAL擁有的財政儲備已超出10倍。

校方：可動用儲備只夠6個月學校營運

學校董事會成員Harold Kim回應說，有一半財政儲備用於翻新校園，因初中及高中校舍已有40多年歷史，故翻新前須先籌集資金，料2030年工程結束後部份儲備「將會消失」。他又說，只有一成家長須付債券，而經債券籌募的資金亦須在15年後償還。扣除這些未來開支後，財政儲備只足以應付6個月的學校營運。

爭議四 曾建議變賣校園

校方：路德會曾派測量師為土地及學校估值

學校董事會成員Harold Kim表示，2022年美國路德會的法律代表接觸他們，表示希望進入校園範圍，同年該會派出測量師為土地及學校估值，指校園價值甚高。

美國路德會：承諾會辦新校

美國路德會並非為牟利，並承諾會營辦新校Hong Kong Pacific School，提供相同的設施、課程及師資等。

香港國際學校 (HKIS）小學校舍位於淺水灣南灣坊，2025/26學年全學費217,800元，用地由政府以象徵式費用撥予營辦學校。（梁鵬威攝）

香港國際學校 (HKIS）小學校舍位於淺水灣南灣坊，2025/26學年全學費217,800元，用地由政府以象徵式費用撥予營辦學校。（梁鵬威攝）

消息人士指美國路德會財政緊張 2019年賣3物業套現1.845億

消息人士形容美國路德會的財政狀況充滿挑戰，需要籌集資金，該會去信HKISAL建議變賣淺水灣校園，其中一個方案是建議出售予第三方投資者，作價逾4億美元（折算31.15億港元）；另一方案是將校園重建為住宅發展項目，估算商業發展價值超過11億美元（折算85.67億港元）。

消息稱，美國路德會變賣資產並非新鮮事，2019年該會出售3個香港物業，包括其亞洲區辦公室及傳教士的住所，包括九龍塘渭州道12號獨立屋、淺水灣南灣御苑2座單位及九龍擎天半島6座單位，共套現1.845億港元。有指變賣資產令香港路德會感不滿並投訴，美國路德會解釋辦公室將遷移至台灣，不再需要該批物業。

此外，美國路德會批評HKISAL的董事會主席自2015年起上任，涉違反只准留任連續3年的規定。Harold Kim表示，當時他獲批准延任，又說其職位並非永久性，直言若可解決問題，亦不介意卸任。他又稱，不希望訴諸法律，擔心會影響學生。

據管理香港國際學校的公司HKISAL財務報告，單計2024財年，學生費用收入為6.75億元。（任葆穎攝）

教育局暫不處理美國路德會申請新校註冊

教育局表示，已收到美國路德會為新校註冊的申請。由於法律程序正在進行，教育局現階段不會處理該申請及就事件作出評論。局方表示，首要關注學校的學與教質素和學生福祉，一直有就此事與學校和相關人士溝通，並會繼續密切關注事態發展，確保學校運作和學生利益不受影響。

根據私立學校收取其他費用的申請及審批機制，私立學校如有意收取其他費用，須證明在收取其他費用時已遵從四項關鍵原則，即符合相關條例及法例規定、確保學校良好管治、收取費用具透明度和保障主要持份者權益。教育局已按有關機制批准該校收取資本費及債券的申請。