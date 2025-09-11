HKIS國際學校管理風波　路德會指管理團隊違規經營　索償1363萬

港島南區的香港國際學校爆管治風波，創辦團體美國路德會昨（10日）入稟高等法院，指管理該校的Hong Kong International School Association Limited（HKISAL）違反營運協議。路德會批評HKISAL將學校當作一盤生意經營，如出售數百萬元的學券，讓債券持有人子女有「優先名額」，學校淨資產高達28億元，亦違反該會以慈善模式辦學的理念。此外。校內的宗教課程包括探索冥想和瑜伽等，亦違反該會的宗教原則。路德會現向HKISAL索償1363萬港元，及禁止它以違反協議的方式經營學校。



原告為美國路德會，被告為Hong Kong International School Association Limited（HKISAL）。

香港國際學校（HKIS）位於大潭紅山道1號的中學校舍。（梁鵬威攝）

入稟狀指，根據營運協議，原告准許被告管理香港國際學校（下稱HKIS）。惟被告的多項行為，違反營運協議，包括HKIS校長不是原告的成員或傳教士，而該校的大部份管理層也不是原告的成員。

債券持有人子女有優先名額

原告指，被告於2025至2026年學年，收取一年的學費為約31.2萬元，亦上調中學學生的學費。同時，被告自2019年5月起出售300萬和500萬元的學券，讓債券持有人的子女有「優先名額」。原告質疑，此舉違反營運協議中，對所有符合入學要求的兒童開放的條款。

宗教課程包括冥想及瑜伽

此外，HKIS高中的宗教科，部份課程涉及探索冥想、瑜伽、 森林浴 (shinrin-yoku)，小學的宗教科則涉及讓學生了解不同宗教，包括猶太教、佛教、伊斯蘭教和印度教，並參觀寺院和清真寺等。此外，該校亦曾在校園內慶祝其他宗教的節日。

路德會信仰禁參加其他宗教節目

原告指，並非反對提供涉及其他宗教的課程，但強調路德會的信仰原則，是其他宗教不應被視為和基督教同等，亦禁止參加其他宗教的節目，而被告的做法是違反該原則。

原告不容許校內宣傳同性戀

同時，校內學會亦透過Instagram宣傳「LGBTQ +」群體和其活動，包括「國家出櫃日」等。原告強調，非要拒絕「LGBTQ +」群體，但並不容許在校內宣傳同性戀、同性婚姻等。

營運盈餘高達8億

入稟狀亦指稱，被告自2019年將學校HKIS當作一盤生意經營，違反原告的辦學理念，即以慈善機構或社區組織模式來經營。截止2024年7月底，學校過去5年的的營運盈餘高達8億元，同年淨資產達到28億元，超出教育局建議儲備逾10倍。雖然被告有巨額盈餘，但仍在5個財政年度收取逾1.1億捐款。同時，校內已有健身房、兩個室內游泳池，但被告仍正在興建一個活動中心，內有健身室、室內游泳池和四個網球場等。

原告表明或終止營運協議權

原告續指，已於2025年9月4日去信被告，表明保留在2027-2028學年結束時（即2028年6月）終止營運協議的權利，若被告未能補救所有違約行為及遵守營運協議，原告將收回淺水灣及大潭校址，同時或修改申索書以尋求適當的救濟。

求禁被告違規經營

原告要求法庭頒布禁制令，禁止被告違約管理及或經營HKIS，包括由人事任命及校政，例如不得宣揚同性戀和同性婚姻、「跨性別肯定照護」（gender-affirming care）等。被告需要在學校實施強制性宗教課程，各級學生須參與每周的崇拜，以及運用營運儲備餘款，讓更多學生入讀HKIS。

案件編號：HCA1708/2025