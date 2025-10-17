重陽節交通｜掃墓巴士特別線一文看清　多區實施改道、封路

10月29日為重陽節，屆時相信不少孝子賢孫會出門上山祭祖。警方今日（17日）公布，由即日起至11月16日將分階段實施特別交通安排。



2024年10月11日重陽節，大批孝子賢孫到墳場拜祭先人。（資料圖片/陳葦慈攝）

第一階段為10月18日、19日、25日、26日、11月1日、2日、8日及9日，上午7時至下午5時。部分道路將會封閉，包括連城道南行線；連城道北行線；連城道以東的歌連臣角道（即由連城道左轉入歌連臣角道前往柴灣華人永遠墳場一帶）；連城道以西的歌連臣角道；由歌連臣角道通往歌連臣角紀念花園及歌連臣角火葬場的支路；通往柴灣華人永遠墳場的支路。

2022年10月4日，重陽節往柴灣華人永遠墳場的人流絡繹不絕。（資料圖片/廖雁雄攝）

封路期間，除通往柴灣華人永遠墳場的支路外，部份路段只容許特定車輛行駛：



1. 連城道南行線：專營巴士、專線小巴16A、16M、16X和18M線、的士、靈車、送殯行列車輛、持許可證車輛及進入環翠邨和連翠邨的車輛

2. 連城道北行線：專線小巴18M線、靈車、送殯行列車輛及持許可證車輛除外

3. 連城道以東的歌連臣角道（即由連城道左轉入歌連臣角道前往柴灣華人永遠墳場一帶）：專線小巴18M線、的士、靈車、送殯行列車輛及持許可證車輛除外

4. 連城道以西的歌連臣角道：專營巴士、專線小巴16A、16M和16X線、的士、靈車、送殯行列車輛及持許可證車輛

5. 由歌連臣角道通往歌連臣角紀念花園及歌連臣角火葬場的支路：靈車及送殯行列車輛

2024年10月11日重陽節，大批孝子賢孫到墳場拜祭先人。（資料圖片/陳葦慈攝）

第二階段是重陽節當日，上午7時至下午5時，下列道路將會封閉，除通往柴灣華人永遠墳場的支路外，只容許特定車輛行駛：

1. 連城道：專營巴士、專線小巴16A、16M和16X線、靈車、送殯行列車輛、持許可證車輛及進入環翠邨和連翠邨的車輛

2. 連城道以東的歌連臣角道（即由連城道左轉入歌連臣角道前往柴灣華人永遠墳場一帶）：靈車、送殯行列車輛及持許可證車輛

3. 連城道以西的歌連臣角道：專營巴士、專線小巴16A、16M和16X線、靈車、送殯行列車輛及持許可證車輛

4. 由歌連臣角道通往歌連臣角紀念花園及歌連臣角火葬場的支路：靈車及送殯行列車輛

5. 環翠里：進入興華廣場的車輛

因應第一及第二階段的道路封閉，警方將實施一系列交通安排。首先，沿環翠道東行的車輛不准右轉入連城道南行。此外，在城巴路線388巴士服務期間，介乎通往歌連臣角火葬場的支路與石澳道的歌連臣角道將改為單程西行。為了維護交通秩序，環翠道、連城道、歌連臣角道，以及大潭峽懲教所與大潭道之間的石澳道，將禁止所有車輛停泊。

除了進入環翠邨和連翠邨的車輛，所有紅色小巴、私家車、貨車、電單車、機動三輪車及單車都將禁止駛入連城道，並且在第二階段封路期間，所有的士亦不得駛入該區域。此外，環翠道上介乎柴灣道迴旋處與連城道的區域將禁止所有小巴上落客，而歌連臣角火葬場外的歌連臣角道西行線則將限制專線小巴的上客行為。

2024年10月11日重陽節，大批孝子賢孫到墳場拜祭先人。（資料圖片/陳葦慈攝）

在薄扶林，介乎域多利道與碧荔道的金粟街將於10月18日、19日、25日及26日、11月1日、2日、8日及9日，上午7時至下午5時30分改為單程南行；位於域多利道近金粟街的4個收費錶停車位及3個電單車停車位將於10月25日上午7時至11月2日下午5時暫停使用。

至於香港仔，近香港仔華人永遠墳場的貝璐道，及由石排灣道通往香港仔華人永遠墳場的支路，將在10月18日、19日、25日、26日、11月1日、2日、8日及9日，上午7時30分至下午5時30分封閉。

2024年10月11日重陽節，大批孝子賢孫到墳場拜祭先人。（資料圖片/陳葦慈攝）

山頂的交通安排將於10月29日生效，當日上午9時至晚上11時59分，盧吉道、夏力道及柯士甸山道將封閉，居民車輛及持許可證車輛可獲例外通行。位於柯士甸山道的收費錶停車位及電單車停車位將於當天凌晨零時至晚上11時59分暫停使用。

在將軍澳，10月19日、25日、26日、11月1日、2日、9日及16日的上午5時30分至下午6時，通往將軍澳華人永遠墳場的道路將封閉，持許可證的車輛及靈車除外。重陽節當日將會全面封閉，時間為上午5時30分至晚上8時。

鑽石山的交通安排將於10月25日、26日及29日、11月1日及2日，上午7時至下午6時生效，往鑽石山火葬場的通道及周邊道路將會封閉，或交通改道，而靈車則獲例外通行。

2024年10月11日重陽節，大批孝子賢孫到墳場拜祭先人。（資料圖片/陳葦慈攝）

長沙灣則在聖辣法厄爾天主教墳場周邊有交通安排，永明街及連接永明街與墳場的未命名道路將於10月25日、26日及29日、11月1日及2日，上午7時至晚上7時封閉。

在屯門，青松觀和曾咀的部分道路將在重陽節前後進行封閉，包括10月18日、19日、25日、26日及29日、11月1日、2日、8日及9日。

葵青的部分道路也會在特定日期封閉，包括10月19日、26日、29日及11月2日，並禁止停車；大嶼山的交通安排則有所不同，介乎石門甲道與嶼南道的東涌道封閉路段東涌道將於10月25日、26日及29日、11月1日及2日，上午6時至下午6時臨時開放予車輛行駛，其他道路仍然保持封閉。

2023年10月23日重陽節，大批市民前往歌連臣角道靈灰安置所及柴灣華人永遠墳場一祭祖。（資料圖片/林靄怡攝）

沙田的交通安排將於10月18日、19日、25日、26日及29日、11月1日、2日、8日及9日，上午8時至下午6時進行。屆時部分道路將封閉，並有停車位暫停使用的限制。

在荃灣，老圍路將於10月26日、29日及11月2日的上午8時至晚上6時封閉。最後，和合石的交通安排也會在10月18日、19日、25日、26日及29日、11月1日、2日及8日、9日進行，這些道路的封閉時間為上午6時至下午5時，並將限制停車。