颱風樺加沙・澳門直擊｜水浸後商戶趕回善後　海味舖稱損失六位數

【天氣預報／打風／天文台／HKO／風球／颱風／移動路徑／樺加沙／Ragasa / 澳門 / 氣象局】超強颱風樺加沙吹襲香港及澳門，澳門發出10號風球及紅色風暴潮警告期間，內港低窪地區水位一度升至1.5米。

《香港01》記者直擊水退後善後工作，有商戶稱因停電未能及時升高海味及吸水，估計損失金額達六位數字；有食肆負責人指食材及雪櫃被浸壞，不知可時才能重新營業。



內港有海味店門口加上了防水閘，但作被水淹。（梁祖饒攝）

海味店負責人莫先生稱，因停電無法啟用放置海味的升降台，亦無法用電泵吸水，以至不少海味被浸，估計損失金額達六位數字。（陳萃屏攝）

澳門內港區在10號風球期間嚴重水浸，《香港01》記者直擊水退後，商戶及住戶善後過程。

在內淘經營海味店的莫先生和莫太，雖然門口加上了防水閘，但水仍然淹入舖內，莫生指水位一度有「成個人咁高」。澳電因應水浸暫停了部份地區的供電，莫生莫太亦受影響，稱因停電無法啟用放置海味的升降台，亦無法用電泵吸水，以至不少海味被浸，估計損失金額達六位數字。

食肆永明食店負責人劉先生稱，魚缸的魚因低窪地區停電而缺氧，相信造成嚴重損失。（梁祖饒攝）

食肆永明食店負責人劉先生稱，今次風災水浸淹至近1.7米，魚缸的魚因低窪地區停電而缺氧，相信造成嚴重損失，暫時未知何時可恢復營運。

劉先生指，超強颱風天鴿吹襲時，水浸水位高達兩米，災後停電近三日，現時只寄望電力盡快回復。

安格斯扒房負責人指，海水倒灌從渠口湧入舖內，雪櫃、食材均被浸壞。（陳萃屏攝）

澳門新馬路食群安格斯扒房的負責人及員工，亦在水退後回店內清理。店員趙女士說，因海水倒灌，水從渠口湧上來，甚至一度沖倒店內雪櫃，要找人合力搬好。廚師藍先生估計，連同食材及損壞的雪櫃，店舖共損失約十萬元。

扒房趙先生指，雪櫃、食材均被浸壞，無法估計何時能夠重新開店。

通商新街一幢大廈一樓的住戶胡小姐表示，整棟大廈停電，退水後便下樓清潔。（梁祖饒攝）

風暴過後，亦有居民出來清理。居於通商新街一幢大廈一樓的住戶胡小姐表示，整棟大廈停電，但未受水浸影響，但颱風期間在家中也沒有太多事做，於是查看何時退水，及下樓清潔。胡小姐指，在颱風前有提早儲備糧食，期間燃點蠟燭，用石油氣翻熱食物。

內港水浸嚴重，有車輛已被浸沒一半。（澳廣視）

早上10時許，澳門內港水位急升，水浸高度接近一米。（澳廣視直播截圖）

