樺加沙｜水浸黑點屯門嘉和里水深及膝　村民批：龍吸水唔喺度吸水

【颱風／打風／天文台／HKO／風球／移動路徑／黃雨／紅雨／樺加沙／Ragasa】超強颱風樺加沙橫掃本港，帶來大風大浪大雨。直至下午2時，8號東南烈風或暴風信號仍然生效，本港多處水浸。其中被渠務署列為嚴重水浸高風險黑點之一的屯門嘉和里，水深及膝；但有村民批評，渠務署的排水機械人「龍吸水」整個上午擺放在現場卻沒有開動，未能及時發揮作用，直至下午1時許才開機吸水。



嘉和里村水深及膝，但上午一直未有政府人員協助吸水。（讀者黃小姐提供）

早上龍吸水停在斜路頂，沒有駛落村吸水。（讀者黃小姐提供）

渠務處按天文台預測的最高海平面高度，評估全港較高風險的沿岸低窪及當風住宅地區的水浸風險，列出11個嚴重水浸高風險黑點，當中包括屯門嘉和里。

讀者黃小姐是嘉和里村村民，她指嘉和里村水浸嚴重，有空地浸成小水塘，橫巷儼如小河流，水深及膝。可是擺放在現場的一部龍吸水，一直沒有人員開動。她說：「（早上）7點起水漲，水位到3.7米左右（11時許），但係部龍吸水停喺斜路頂，冇落嚟吸水。」直至下午1時後，龍吸水才準備運作。

黃小姐曾向在場渠務署職員查詢，對方稱「收唔到通知，（十號風球下）要保護安全先至吸水。」她批評是浪費納稅人金錢。

+ 6

渠務署在Facebook專頁「下水水」稱，截至今日下午1時，確認了15宗水浸個案，分別位於杏花邨、城門河畔近大涌橋路及源禾路、將軍澳海濱長廊近唐俊街、屯門嘉和里等等。渠務署已根據現場環境派遣緊急應變隊伍到場處理，並調配強力排水機械人「龍吸水」及「小禹」前往現場協助。

渠務署緊急應變隊伍聯同消防員在屯門嘉和里處理水浸。（FACEBOOK「下水水」圖片）