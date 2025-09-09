商人許銳生涉非禮女秘書　事主稱車上遭上下其手　辯方質疑屬誣告

利達豐環球創辦人許銳生涉在車上揸女秘書助理胸部，又在電梯內緊抱她。許否認兩項非禮罪，案件今（9日）在九龍城法院開審。女事主供稱，她當晚與許一同出席飯局後，她上了被告私家車到酒吧，惟許在車上對她上下其手，她指許的車經過改裝，她與許的位置與許的司機有玻璃相隔，她認為求救也沒用，故未有大叫。辯方卻質疑女事主因表現欠佳，認為早晚會被炒，故誣衊許非禮，事實上該些事情並無發生，女事主並不同意。



被告許銳生（65歲，商人）否認2項非禮罪，指他於2024年7月8日，分別於一輛私家車內及中環雪茄吧The Club de Crown and Barrel內，猥褻侵犯女子X。

女事主X是被告的秘書助理

女事主X供稱，她於2023年下旬入職利達豐環球集團，為許的秘書助理，職責包括處理中環雪茄吧The Club de Crown and Barrel的業務。案發當日，她陪伴許等人出席商務飯局，中途她有喝酒，但全程清醒，其後被告再邀請其他人士到雪茄吧飲酒，X與許同車隨行。

指許在私家車上揸其胸

X稱，私家車上有司機及保鑣，許上車後用雙手抱住她，期間她有掙扎及嘗試推開許，惟許繼續其行為，甚至變本加厲，伸手「揸」她的胸部數下。X有用手拿開許的手，亦嘗試撞開他，但許比較用力，故她未能推開許。後來許的手再由膊頭滑入其內衣「揸」了3至4下，X有拒絕並叫他不要摸，許其後再沿其大腿內側向上掃，想觸摸她的私處，但X抓住了許的手，但許仍碰到X的大腿。X另指出，許曾問她對他有沒有感覺，X回答指沒有。

升降內被擁抱

X續指，私家車駛至中雪茄吧後，許在升降機內從後擁抱她，她其後以去洗手間為由，以公司手機權限取得閉路電視片段，把相關片段拍下，其後表示不適須提早離開。X向男友表示被老闆非禮，並在凌晨到警署報案。

X認試用期後曾要求加薪

X在盤問下指出，她在入職時沒有相關經驗，預期薪金為3.4萬，最終薪金為3.2萬元，試用期結束前，X再要求加薪，最終獲發3.6萬元月薪，惟X指沒有主動要求，僅以玩笑方式與許說：「多啲人工緊係好啲。」辯方指X知道前秘書有6萬元月薪感不忿，曾要求加薪，X不同意。

X否認曾主動要求出席飯局

辯方另指X陪許出席飯局時，並沒有與他人交流，故被告其後沒有再叫她出席相關活動，X稱不知道。X又否認曾主動要求出席飯局，及確認許曾指出她須改善工作表現。

指車經改裝前方有玻璃

X在盤問下指出，曾用手盡量拉開許的手及叫他停手，惟許有一定力度，她又指許的車經過改裝，他們與前方的司機有玻璃相隔，X認並無大叫，因為覺得叫也沒用，但她有哭泣。X同意主問及警方供詞均無提及此事。辯方質疑，許曾經與司機對話，X卻稱因有玻璃相隔而沒有大叫，故X只是以為該玻璃會隔音，X不同意。

辯方指X自覺會被炒而誣衊許

辯方續指出，X所說的事件根本沒有發生過，當時許對X的工作表現有微言，叫X無需出席飯局，但X要求出席，但又不與他人交流，許指她應思考是否適合這工作，X當時沒有出聲，但表現得不高興，更在許與他對話的時玩手錶，對許沒絲毫尊重，X不同意。辯方質疑，X覺得早晚會被解僱，所以報警誣蔑許。X不同意。

案件編號：KCCC801/2025