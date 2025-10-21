七旬翁移送時無開氧氣閥死因　護士稱自發幫忙　未看氣閥是否已開

79歲老翁在明愛醫院等候接受白內障手術時，出現腹痛以及血含氧量下降，須轉送深切治療部，惟運送途中漏開氧氣樽氣閥，老翁最終不治。死因庭今（21日）續研訊，操作過氧氣瓶的護士稱，她當日見病人情況不樂觀，自發上前幫忙，期間曾幫護士長調校氧氣讀數，沒接觸過氣閥。護士長則稱，病人送至深切治療部後，才由部門同事發現氣閥並無打開。



死者陳全福（終年79歲，下稱：事主），他在2023年11月27日入住明愛醫院等候接受白內障手術，翌日不治。死因研訊主任為檢控官何卓熙，醫管局及明愛醫院並列有利害關係方，死者兩名女兒列席研訊。

護士長陳少媚稱，她當日與醫生把病人運送到深切治療部後，部門同事才發現氣閥未打開。(陳曉欣攝)

另一護士負責駁喉管

明愛醫院護士長陳少媚今出庭作供，她當日有份轉送事主到深切治療部。陳稱她當日有把牆上的氧氣喉拔出，並交給負責接駁喉管的護士戚慧芝，戚曾問她氧氣度數，她回答5度，沒親眼見到戚駁喉管。

深切治療部門同事發現氣閥未開

陳之後隨眼科副顧問醫生譚宇平及一名病人助理乘專用升降機，將事主送往深切治療部。其間事主的血氧含量下降，陳按譚醫生指示，把氧氣瓶度數調高至9度。事主送抵深切治療部後，部門護士發現氣閥沒開啟。

估計事主無氧氣供應約一分鐘

陳在死因裁判官周至偉追問下，指事主沒吸氧的時間約略一分鐘，她又指因氣閥並非在她那邊，她站的角度未必看得見。

資深護士卓慧芝稱她協助護士長時，聽到有連續的噴氣聲，認知是有氧氣噴出。(陳曉欣攝)

聽到噴氣聲認為有氧氣噴出

資深護師戚慧芝供稱，她當日在病房當值，見事主情況不樂觀，須轉深切治療部，便自發幫陳少媚調校事主的氧氣瓶度數。戚稱她扭氧氣錶度數時，聽到有連續的噴氣聲，認知是有氧氣噴出。

只是幫忙未能組織整件事

戚指陳之後拉出牆身的喉管，她不記得她還是陳接駁喉管到氧氣瓶。周官關注為何戚只調校度數，而不開啟氣閥。戚表示她只是幫忙，處理事主的時間很短，未能完全組織成件事，故沒完成整套步驟，亦沒有人吩咐她要如何協助，她調校度數後亦沒告知陳。

指引沒說明要兼顧開氣閥

研訊主任問會否由不同人調校度數和開氣閥，戚稱既然知道要用氧氣樽，可以預先開咗開關；案發時沒有明確指引調校度數的同事要兼顧開氣閥。

官質疑戚說法與指引不同

戚講述接駁氧氣瓶的流程時指，首先要開氣閥，繼而調校度數，再將牆身喉管接駁到氧氣瓶上。周官質疑院方指引與戚說的不同，指引是先駁喉管，再開氣閥和校度數。戚同意指引的程序確如此，但以其專業判斷，氣閥開了可確保有氧氣供出，對病人更有利。

有殘餘氧氣會發出噴氣聲

醫管局的代表律師指，當時有指引要求用畢氧氣瓶後須排出殘餘氧氣，惟戚校度數時聽到噴氣聲，會否令戚以為氣閥已開？戚同意。律師續指，有時候氧氣瓶並未排出殘餘氧氣，噴氣聲或只是殘餘氧氣，戚同意。

病人服務助理陳詠珊的書面供詞稱，她當日應護士長吩咐，取氧氣瓶放在事主床尾，她隨手拿了一個氧氣瓶，沒檢查餘量。

案件編號：CCDI-989/2023