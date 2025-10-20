失業率上升0.2個百分點至3.9%　7月至9月15.6萬人失業

政府今日（20日）公布最新7月至9月失業率為3.9%，比上一個周期（6月至8日）上升0.2個百分點，失業人數增加4,600人，至155,600人；其中社會工作活動業及建造業有較明顯的升幅。總就業人數減少6,100人至約367.5萬人；就業不足率維持佔1.6%不變。



社會福利署公布最新領取綜合社會保障援助個案數字，9月份整體領取綜援的個案較8月份下跌779宗，按月跌幅為0.4%。



政府統計處資料表示，與6月至8月比較，在7月至9月期間，許多主要經濟行業的失業率（不經季節性調整）均見上升，其中社會工作活動業及建造業有較明顯的升幅；餐飲服務活動業的失業率維持不變，金融業及人類保健活動業的失業率則錄得下跌。各行業的就業不足率變動不一，但幅度普遍不大。

7月至9月的總就業人數有3,674,500人，比6月至8月減少約6,100人；同期的總勞動人口亦由3,831,600人下跌至3,830,100人，減少約1,500人。

政府統計處9月16日公布最新失業率為3.7%，與上一個周期相同。（資料圖片／黃浩謙攝）

期內失業人數（不經季節性調整）由6月至8月的151,000人，在7月至9月上升至155,600人，增加約4,600人，比率由3.7%升至3.9%。同期的就業不足人數亦由59,400人上升至60,000人，增加約600人，比率維持1.6%。

勞工及福利局局長孫玉菡。（資料圖片／黃寶瑩攝）

孫玉菡：一些行業就業情況仍會繼續面對挑戰

勞工及福利局局長孫玉菡展望香港經濟繼續擴張，預計會為職位增長提供支持；然而一些行業在經濟轉型中，就業情況仍會繼續面對挑戰。他又指，外圍不明朗因素增加，亦可能影響企業的招聘意欲，政府會繼續密切留意勞工市場狀況，並致力促進就業資訊流通，協助市民就業。