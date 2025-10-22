時任警疑想提民事訴訟　未授權下入警隊系統查閱數百次　認罪候判

時任警員與同事爭執後被調職至無法使用警隊電腦系統的職位，之後他疑想提民事訴訟，涉嫌在未獲授權下進入系統逾300次，以查看相關資料，早前被控不誠實取用電腦罪，他今（22日）於東區裁判法院答辯時認罪。求情指他感到後悔，現已離開警隊，重犯機會不高。裁判官高偉雄指案情嚴重，涉違反誠信，斥被告不能為一己私利犯案，把案件押後至11 月 5 日判刑，以待索取被告的社會服務令報告及背景報告，期間被告還押候判。



被告劉家洛（35歲）被控1項⽬的在於使其本⼈或他⼈不誠實地獲益⽽取⽤電腦罪，指他於 2023 年 11 月 6 日與 2024 年 3 月 20 日，在香港仔警署不誠實地取用香港警務處的電腦。

被告劉家洛在東區法院認罪候判。

被告已離職警隊

辯方求情指，被告現年36歲，大學畢業，沒有案底，現已離職警隊，故重犯機會較低，當時因需要資料支持其內部投訴，及準備其民事案件，才會犯下本案。被告對案件深感後悔，被捕後有配合警方調查，交出手機密碼。被告現時有進修，望法庭考慮非監禁式刑罰。

擔心被告狀況不宜做社會服務

裁判官高偉雄指，本案案情嚴重，涉違反誠信，斥被告不能為一己私利犯案，惟高官質疑，被告的精神狀態可能不適宜社會服務令，押後案件以索取背景及社會服務報告。

與同事爭執曾被上手銬及送青山

案情指，被告在2019年確診抑鬱症，經評估後被調配至報案室工作。他在2022年3月7日與同事爭執，他情緒激動並曾揮舞原子筆，最後被鎖上手銬及送往青山醫院。其後被告再被調往負責警署泊車的崗立，惟該職位不能查看警隊案件管理及調查系統。

想入稟索償故查相關資料

案情續指，警隊案件管理及調查系統內有重要資料，僅獲授權人士可以查閱，被告在警誡下稱，不知道不可以查閱系統。被告在警誡下稱，不知道不可以查閱系統內容，並在錄影會面承認，因為想入稟法院，故曾進入系統查閱有關他的案件資料。警方其後在被告的住所搜出有關其案件的資料影印本。

被告去年曾兩度入稟告警隊

翻查資料，被告在2024年曾兩度入稟高等法院，並民事控告警署警長周一傑及警務處處長蕭澤頤，投訴前者非法對他使用武力，後者則疏忽及違反僱主責任，令他在過去12年任職警員期間承受巨大壓力。

案件編號：ESCC1821/2025