蔡若蓮轉訪成都推動教育交流　了解推動職專教育經驗

教育局局長蔡若蓮周三（15日）從重慶轉往四川成都繼續訪問行程，曾與四川省教育廳廳長余孝其會面，討論雙方關心的教育議題。她亦到訪四川長江職業學院，了解當地職業教育的最新發展和前景。



與四川省教育廳廳長余孝其會面時，蔡若蓮指香港與四川省一向關係密切，教育局與四川省教育廳雙方在2013年簽署教育合作備忘錄後，一直積極推動兩地教育交流，期待在現有基礎上拓展合作空間。

訪四川長江職業學院 了解職業教育與不同產業聯動

在到訪四川長江職業學院期間，蔡若蓮曾與在成都工作的港人會面，了解他們的創業經驗。她又參觀了該校的川港澳台青少年交流基地，以及蓉港產教融合園，了解該院校如何以多元化活動推動青少年交流，以及促進職業教育與不同產業聯動，以培育所需的技術專才。

她與學院領導會面時指出，港府一直以「職學聯通、多元發展」的策略，在不同層面以多管齊下方式推廣職業專才教育，鼓勵產教融合、校企合作，提供多元化的學習和就業機會，培育更多掌握應用技能的高質量人才。蔡若蓮期望透過是次參訪，了解不同地方推動職專教育的經驗，並樂見川港兩地在技能人才培育和產教融合等方面加強交流合作。

她周四（16日）上午將拜會四川省人民政府港澳事務辦公室，其後結束行程返港。