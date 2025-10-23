內地客投訴港鐵職員疑企圖私吞八達通按金　港鐵：相關人員已調職

有內地遊客聲稱早前在港鐵站辦理八達通退款時，因記得卡內餘額並非整數，但退款時不獲退回「零頭」及按金，要他折返追問才獲退按金。他其後覺事有蹊蹺，向八達通公司投訴，竟發現原來從未被辦理退卡手續，事件啟人疑竇，懷疑有人私吞按金及餘額。該遊客在內地社交平台小紅書發帖文，提醒其他內地客退回八達通時，緊記要保存相關卡號及要求職員發單據，保障自身權益。



港鐵回覆稱，早前接獲乘客查詢後，已立即跟進及安排退還全數餘額及按金予相關乘客。公司十分重視人員的工作操守，已隨即展開調查及跟進，並將相關人員調離客務中心職務。



有內地遊客在小紅書發帖指，早前在港鐵站辦理八達通退款，港鐵職員疑藉遊客不了解手續，私吞按金及餘額，並漏開退款單據。（小紅書截圖）

有內地網民以網名「斯堪迪納維亞」在小紅書發帖指，在10月9日夜晚於港鐵香港大學站客務中心辦理八達通退卡時，疑遭職員私吞款項。

事主表示，一名「中年黑框眼鏡白口罩黃衣服」的職員為他辦理退卡，其後退回120元餘額，但沒有給予事主單據。事主離開地鐵站時，始發現職員未退回50元八達通按金，便折返詢問該名職員。該職員才回覆稱可以退回押金（即按金），但指需要扣除11元手續費，後退回39元，惟始終沒有發單據給他。

事主又在帖文中透露，記得八達通卡中的餘額「並不是整錢」，但最初被退回120元，後來再經追問雖已退回按金，但欠缺「零頭」，懷疑該名職員仍然退少了錢，而且有隱瞞退還按金之嫌。他續指，由於本身是說普通話的旅客，加上遊客來港，可能不太了解退還八達通卡的情況，又或者急着回家，或投訴不便，容易被人有機可乘，甚至質疑有人並非第一次這樣對待遊客。

事主翌日以電郵向八達通公司投訴，並提供相關八達通卡的卡號，獲告知該卡未有辦退紀錄，事主引述八達通客服與其對話：「您確定是這張卡嗎？系統顯示它根本沒被退還」，「退卡一定會有單據」。大約一星期後，事主稱收到港鐵聯絡，表示已跟進事件，並將退回7.3元剩餘款項。

事主在帖文中建議，所有在香港退回八達通卡的旅客，都需保存卡號及要求職員開單據，並當場核對按金、卡內餘額及手續費明細，如發現情況不對，可致電向八達通或港鐵投訴。

據八達通官方網頁，一般八達通（租用版），若餘額為港幣500元以下，可在港鐵客務中心即時辦理退卡退款，退卡時可即領取餘額及50元按金。

餘額超過港幣500元或以上，退卡才不能在港鐵客務中心即時辦理，要送回八達通卡有限公司處理，並於9個工作天內通知退款安排。

此外，一些情況如發卡後90日內退卡，或八達通貨品或服務付款交易僅5宗或以下等，退卡時會被收取港幣11元手續費或餘額的1%。