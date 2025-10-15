小蠔灣站工程停工3個月准復工　港鐵：不影響鐵路運作及設施結構

港鐵位於大嶼山擬新建小蠔灣站項目，今年7月在進行嵌岩工字鋼樁工程前的灌漿防護工程期間，東涌綫近小蠔灣車廠的一段路軌有5個監測點的上升記錄達到22至48毫米，超逾20毫米的預設停工指標。按既定程序，該項目工程須暫停。



政府今天（15日）公布同意小蠔灣站項目架空電纜地基工程即日起復工，已指示工程承建商恢復臨近東涌綫小蠔灣路段相關的地基工程。港鐵表示，正有序推進小蠔灣站的建造工程，並不會影響項目整體時間表。



根據小蠔灣車廠公私營房屋發展計劃位置圖，臨海和鄰近港鐵小蠔灣站的用地，均撥作港鐵私人住宅和商業發展項目。（文件截圖）

小蠔灣站建造工程工地。（資料圖片）

​政府今日(15日)表示，港鐵公司位於大嶼山擬新建的小蠔灣站項目的嵌岩工字鋼樁工程已獲准今日復工。

政府指出，由於港鐵東涌綫近小蠔灣車廠的一段以道碴承托的路軌，於今年7月15日被發現有5個監測點的上升記錄超逾20毫米的預設停工指標，小蠔灣站項目的嵌岩工字鋼樁工程於同日暫停。

小蠔灣站項目的註冊建築專業人士早前向屋宇署提交事件報告，以及緩解措施和連帶的修訂圖則。屋宇署經審視後，同意緩解措施和修訂圖則，認為緩解措施能有效減低復工後相關路軌的上升及沉降幅度超越預設停工指標的可能性，並接納港鐵公司的加強監測措施。

機電署已檢視港鐵公司所提交有關鐵路運作安全的監察數據和評估報告，確認鐵路狀況及港鐵公司的監測措施符合安全運作要求。港鐵公司亦確認復工，不會對鐵路設施結構及鐵路運作安全構成影響。

屋宇署和機電署人員曾於上周三（８日）午夜視察相關的路軌，再次確認７月事件後完成的維護工程和修整的道碴軌段水平，均沒有對鐵路設施的結構安全和運作安全構成影響。

屋宇署、機電署及港鐵公司會繼續密切監察有關情況，包括繼續根據預設停工指標監察相關上升及沉降幅度，確保鐵路設施結構和鐵路運作安全。

港鐵今日（15日）亦表示，自7月中以來，港鐵工程團隊已嚴格督導工程的註冊建築專業人士和承建商人員改善施工方法，包括下調灌漿的壓力，以及根據監測數據持續微調施工參數，並予相關部門審批確認復工，同時加強監察力度。

港鐵稱，正有序推進小蠔灣站的建造工程，是次事件不影響項目整體時間表；港鐵及相關政府部門會繼續密切監察有關工程，確保不會對鐵路運作造成影響。